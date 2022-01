Vers des autotests gratuits ? "Quand il s’agit de savoir qui doit payer pour ça, les ministres sont aux abonnés absents"

Près d'une personne sur deux a déjà fait un autotest selon une enquête de Sciensano

Près d'un Belge majeur sur deux (45%) a déjà fait un autotest, selon la neuvième enquête de santé Covid-19 menée par Sciensano auprès de plus de 22.000 personnes entre le 13 et le 23 décembre, soit au plus fort de la "quatrième vague" de contaminations, qui a débuté le 4 octobre.