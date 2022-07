Le Palais royal dévoile des photos de la princesse Elisabeth lors du camp d’été de l’Ecole royale militaire

Le Palais royal diffuse ce mercredi quelques clichés pris lors du camp d'été de l'Ecole royale militaire (ERM). On peut y voir la princesse Elisabeth, ainsi que ses camarades de promotion (2020-21), dans le cadre de sa formation. Ces exercices militaires, qui clôturent la deuxième année d'études à l'ERM, ont pour objectif de mettre en pratique et de développer les compétences acquises, les techniques de patrouille et le sens du leadership. "La résistance au stress et à la fatigue y est également mise à rude épreuve sur le terrain", précise le Palais dans son communiqué.

©ERM/KMS – Erwin Ceuppens







©ERM/KMS – Erwin Ceuppens







©ERM/KMS – Erwin Ceuppens







©ERM/KMS – Erwin Ceuppens