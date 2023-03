Des chutes de neige importantes attendues en Belgique: une "situation à vraiment tenir à l’œil", voici combien de temps cela devrait durer

Le printemps météorologique a commencé depuis une semaine, mais on peine à en percevoir ses effets. Si le temps actuel n’a rien d’exceptionnel pour la saison, on pourrait tout de même vivre un scénario assez remarquable dans les prochaines heures. On attend en effet des chutes de neige assez importantes sur une bonne partie du pays. Si l’Ardenne sera servie à coup sûr (mis à part la Gaume), on peut également attendre un manteau blanc sur une bonne partie du pays. “La situation est vraiment à tenir à l’œil, et même à quelques heures, il est toujours difficile d’y voir clair concernant les quantités attendues, regrette Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Ce qui est sûr pour le moment, c’est qu’une grande partie de l’Ardenne sera concernée, avec une dizaine de centimètres au moins. Ce matin, il y avait déjà 7 centimètres à Mont-Rigi, par exemple. Les conditions pourraient être réunies pour la pratique du ski de fond, mais seulement mercredi et peut-être jeudi.”

Pour le reste du pays, c’est encore flou. En fait, la Belgique se trouve, comme souvent, au milieu d’un conflit de masses d’air, et la “frontière” peut bouger rapidement. “Il y a une descente d’air polaire qui descend sur la Belgique, mais en même temps une remontée d’air subtropical qui remonte par la France. On devrait plutôt être concernés par cet air polaire, mais cela peut vite changer. On pourrait n’avoir que quelques flocons à Bruxelles, comme 10 centimètres de neige.”

Les modèles vont tout de même tous dans le même sens, une bande neigeuse devrait concerner les régions entre Tournai-Mons et Liège, en passant par Namur et Bruxelles. “Par intuition, je dirais qu’on doit attendre 3 à 4 centimètres sur le centre du pays ce mercredi matin. Cela pourrait même être plus, certains modèles parlent de 10 centimètres. Ce qui est certain, c’est qu’il faut s’attendre à des conditions difficiles sur les routes ce mercredi, avec une alerte jaune émise par l’IRM qui pourrait virer à l’orange pour certaines régions.”

Un redoux, mais toujours beaucoup de pluie d’ici la mi-mars

Prudence, donc, même si cet épisode ne devrait pas durer. “On va avoir une journée froide, avec des températures légèrement positives sur le centre du pays ce mercredi. En fonction de la couche, cela pourrait tenir quelques heures, donc. Mais un redoux est attendu dès jeudi, et tout devrait avoir fondu, même en Ardenne, d’ici vendredi.”

Mais ce redoux n’annonce pas le beau temps pour autant. “D’ici le 16 ou 17 mars, on va encore avoir droit à beaucoup de pluie. On peut attendre l’équivalent d’un mois de pluie d’ici-là, et il faudra surveiller certains cours d’eau, prévient le météorologue. C’est plutôt une bonne nouvelle pour la nature, mais ce mois de mars ne s’annonce pas agréable. Au niveau des températures, on est encore entre deux scénarios pour la semaine prochaine. On peut attendre de la fraîcheur et peut-être quelques nouvelles chutes de neige, mais aussi un temps plus doux. Ce sera à confirmer.”

Et pour la fin du mois ? Il faudra faire preuve d’un peu de patience, semble-t-il. “L’épisode perturbé devrait laisser place à un temps plus sec pour la seconde quinzaine de mars”, conclut-il.