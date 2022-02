"After Blue (Paradis sale)": À la poursuite de Kate Bush

Alors que la Terre est devenue inhabitable, l'humanité s'est exilée sur la planète After Blue, un "paradis sale" dont ont disparu les hommes, étouffés par la poussée de poils à l'intérieur de leur corps, quand ceux-ci se mettaient peu à peu à recouvrir le corps des femmes. Née par insémination de "bon sperme terrien", Roxy (Paula Luna) vit avec sa mère Zora (Elina Löwensohn), qui officie comme coiffeuse dans leur petit village. Un jour, sur la plage, la jeune fille déterre dans le sable une femme qui se présente à elle comme Kate Bush (Agata Buzek). À peine déterrée, cette grande blonde s'empresse d'assouvir le désir inavoué de Roxy: être débarrassée de ses trois camarades, qui n'arrêtent pas de la harceler, de la martyriser, la surnommant notamment "Toxique". Mais voilà que la mauvaise fée prend son désir au pied de la lettre et exécute les trois jeunes filles... Au village, le conseil des femmes imposent à Zora et Roxy de partir à la recherche de Kate Bush pour la tuer… Dans leur quête, la mère et la fille croiseront notamment la route de Veronika Sternberg (Vimala Pons), une riche peintre vivant dans une forêt reculée.

Hybridation du genre

Issu de l'animation, Bertrand Mandico s'est constitué au fil des ans une œuvre multimédia oscillant entre art contemporain, vidéo et cinéma. Surtout connu jusqu'ici pour Les Garçons sauvages, une adaptation de William S. Burroughs dévoilée à la Semaine de la critique à Venise en 2017 et Prix Louis-Delluc du meilleur premier film, le cinéaste français dérochait cet été le prix Fipresci de la critique internationale au festival de Locarno avec son second long métrage After Blue (Paradis sale). Le film a ensuite été salué un peu partout où il a été montré, notamment à Sitgès, haut lieu du cinéma fantastique, où il a décroché deux prix.

On le comprend… After Blue est en effet une tentative de relire le cinéma de genre, de le régénérer en le poussant vers une forme d'hybridation extrême, fusionnant cinéma expérimental — Mandico est notamment un adepte du collage —, western, giallo et cinéma érotique des années 1970. Le résultat est un film totalement inclassable, une sorte de Mad Max au féminin relu par un Alejandro Jodorowsky — on pense énormément à La Montagne sacrée (1973). Bref, un objet filmique non identifié totalement à contre-courant de la modernité.

©Galeries

Un cinéma organique

Fondateur du "Manifeste du cinéma incohérent" en 2012, Bertrand Mandico assume totalement ses références et sa nostalgie. Au point de continuer de tourner en pellicule, pour pouvoir triturer la lumière comme bon lui semble et réaliser des effets spéciaux faits main, pour construire un univers de science-fiction étrange, sans moyens ou presque, fait de bric et de broc. Car ce qui intéresse le cinéaste, ce n’est pas tant le fond (vaguement écolo, vaguement féministe, mais totalement symboliste), c’est sa vision, c'est le travail sur l’image psychédélique, sur les décors, sur l’aspect sensuel et organique du cinéma, grâce à une bande-son très travaillée et aux beaux paysages musicaux imaginés par Pierre Desprats.

Dans cette improbable aventure, Mandico emmène Elina Löwensohn, actrice américano-roumaine qu'il a fait tourner dans de nombreux courts et moyens métrages depuis 2011 et qui était déjà des Garçons sauvages en 2017, tout comme Vimala Pons. Tandis qu'il offre le rôle principal, celui de cette jeune fille qui s'ouvre à ses propres désirs, à la jeune comédienne allemande basée à Paris Paula Luna, au charme délicieusement anachronique, comme sortie des années 1970 ou 80.

Le film sort dans un premier temps au cinéma Galeries à Bruxelles dès ce 16 février au cinéma Galeries à Bruxelles puis en Wallonie.

After Blue (Paradis sale) Trip genresque Scénario & réalisation Bertrand Mandico Photographie Pascale Granel Musique Pierre Desprats Avec Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons, Agata Buzek… Durée 2h06