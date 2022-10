"Le Monde de demain" retrace la naissance du rap en France et la formation de NTM

Katell Quillévéré et Hélier Cisterne revisitent le tournant des années 80 qui a vu l’émergence du hip-hop et la formation du groupe NTM.

Il y a du défi et même une petite rivalité entre Bruno Lopes (Anthony Bajon), "le Portugais" fan de foot, que son père rêve de voir briller dans une équipe d'envergure et Didier Morville (Melvin Boomer), "petit délinquant antillais" qui traîne dans les caves de son immeuble et sèche les cours. Curieux et crâneur, Didier ne craint personne si ce n'est son père, DJ violent, coureur et buveur.

Leur découverte du hip-hop et du breakdance va tout changer. À commencer par leur regard sur les filles et le monde qui les entoure. Le phénomène est pratiquement le même pour Daniel, alias Dee Nasty (Andranic Manet), de retour des États-Unis et fasciné par les sons qu’il y a découverts. Sa décision est prise : il sera DJ.

Quant à Vivi (Laïka Blanc-Francard), elle cherche à retrouver son père et est bien décidée à ne pas laisser les "mecs de sa cité" lui interdire d'écrire son nom sur les murs. Fascinée par le graff, elle ne laissera personne la détourner de sa passion.

Entre la cité Allende, à Saint-Denis, la dalle des Olympiades, dans le 13e et le terrain vague de La Chapelle, des lignes de force se dessinent qui racontent une partie de l’histoire de la France des quartiers dans les années 80. Celle d’une jeunesse qui refuse les plans étriqués ou tout tracés que lui confectionnent ses parents et qui est bien décidée à arracher sa part de rêve.

Le Monde de demain ne retrace pas seulement la genèse d'un groupe de rap français mythique - à travers la rencontre des futurs JoeyStarr et Kool Shen de NTM - mais offre un panorama de la créativité de la jeunesse parisienne des années 80 entre graff, scratch, hip-hop, rap et breakdance. Autant de vecteurs pour exprimer sa soif de vivre et sa colère ou son regard amer sur un futur dont ils ne veulent pas entendre parler.

À la réalisation, Katell Quillévéré et Hélier Cisterne captent l’énergie et l’envie de liberté de cette jeunesse, révélant le talent d’acteurs formidables : Melvin Boomer, Anthony Bajon, Andranic Manet, Léo Chalié…

Non seulement, la série éclaire très bien les questions qui ont traversé l’époque et qui se posent avec une nouvelle acuité près de quarante ans plus tard mais, surtout, elle éclaire les balbutiements d’un mouvement devenu ultra-populaire, reconnu et prospère aujourd’hui, après des débuts chaotiques et clandestins.

Une jeunesse rebelle et explosive

À travers les destins du futur duo explosif NTM, de Dee Nasty, premier DJ de rap en France et de Lady V, danseuse et graffeuse, la série fait le récit de la naissance d'un mouvement, une prise de parole rebelle et explosive sacrée Grand prix du Festival Séries Mania 2022.

Le Monde de demain confirme la nouvelle passion des séries francophones pour l'univers du rap ( Validé, Fils de ) et cette façon de raconter un pays, une génération en sortant des beaux quartiers et de la classe moyenne omniprésente dans la fiction. Pour sonder de nouvelles sphères et se confronter à son histoire récente, la série a choisi une voie quasi documentaire. Toutes les histoires sont inspirées de faits réels. Entièrement basés sur des archives ou témoignages, certains aspects ont été contractés pour mieux épouser le temps du récit sériel.

Le Monde de demain - Tranche d'histoire musicale - Création : Katell Quillévéré et Hélier Cisterne - Réalisation : Katell Quillévéré et Hélier Cisterne - Avec Melvin Boomer, Anthony Bajon, Andranic Manet, Laïka Blanc-Francard Sur Arte.tv Le 10 octobre (6 x 52').