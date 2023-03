“Rose” : Sofie Gråbøl réussit la mission de camper la schizophrénie

Dans le car qui emmène le groupe de touristes danois vers la France, Inger se présente : “Bonjour. Je m’appelle Inger. Je suis schizophrène. Parfois, je vais bien. Souvent, je vais mal…” De quoi refroidir l’enthousiasme du très strict Andreas (Søren Malling), inquiet et mal à l’aise de voir son jeune fils Christian se rapprocher de cette femme imprévisible…

"Rose", jolie comédie dramatique du Danois Niels Arden Oplev, avec la formidable Sofie Gråbøl. ©Cherry Pickers

Un film sensible

Surtout connu pour avoir réalisé le premier épisode de la saga Millénium (d’après les best-sellers de l’écrivain suédois Stieg Larsson et qui avait révélé Noomi Rapace), Niels Arden Oplev revient de loin après Dead Man Down en 2013 ou le navet de S-F L’Expérience interdite. Flatliners avec Diego Luna et Kiefer Sutherland en 2017. Avec Rose — plus gros succès national au box-office danois en 2022, comptant 350000 entrées —, il signe un film nettement plus personnel, une comédie réjouissante inspirée de ses propres souvenirs.

Lauréat du prix du public au Festival du Film d’Ostende en février dernier, Rose est un drame sensible, mais jamais larmoyant (malgré une musique un peu envahissante dans certains moments d’émotion). Le cinéaste sait en effet ménager des plages de comédie – on rit beaucoup – pour que l’on ne prenne jamais en pitié cette héroïne pas comme les autres. Une femme dont l’absence de filtres sociaux la rend totalement honnête (et souvent drôle), et donc diablement attachante.

"Rose", jolie comédie dramatique du Danois Niels Arden Oplev, avec la formidable Sofie Gråbøl. ©Cherry Pickers

Une excellente actrice

Découverte du grand public grâce à la série The Killing, qui lui avait valu le Bafta de la meilleure actrice, Sofie Gråbøl a la délicate mission de camper la schizophrénie. Habituée du cinéma de Lars Von Trier — on a pu la voir dans The House that Jack Built en 2018 —, l’actrice se montre particulièrement à l’aise dans l’exercice. Elle n’en fait jamais trop pour verser dans la caricature, mais suffisamment pour nous faire comprendre le tourment intérieur que vit son personnage.

Le film sort en VOD sur Sooner dès le 11 avril.

Vagn (Anders W. Berthelsen) et Ellen (Lene Maria Christensen) accompagnent Inger (Sofie Gråbøl) dans son périple parisien. ©Cherry Pickers

Rose Comédie dramatique Scénario et réalisation Niels Arden Oplev Photographie Rasmus Videbæk Avec Sofie Gråbøl, Lene Maria Christensen, Anders W. Berthelsen… Durée 1h46