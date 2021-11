"Voilà, c’est fini": le message d'adieu de Hakima Darhmouch à la RTBF

"Voilà, c'est fini..., écrit Hakima Darhmouch, vendredi soir, dans un message (reprennant le célèbre titre de Jean-Louis Aubert) relayé par nos confrères du Soir. Après plus de trois années passées à la RTBF, je tourne une page". "Les souvenirs défilent", poursuit celle qui avait déjà annoncé ce départ fin septembre dernier, avant de remercier les équipes "pour les moments inoubliables passés ensemble, des moments intenses et exaltants au service du public et de la Culture".



L'ancienne présentatrice du 19 heures de RTL-TVI, qui ne compte pas du tout revenir sur la chaîne privée, a donc scellé son départ du service public. Celle qui siégeait à la tête de la thématique Culture et Musique de la RTBF depuis 2018. "Chaque jour passé au sein du média public a été source de fierté, avait-elle notamment déclaré à l'époque. C'est un au revoir mûrement réfléchi, mais non dénué d'émotion." La journaliste se lance désormais dans l'entrepreunariat, en rejoignant l'agence de consultance Akkanto (qui accompagne des entreprises dans la gestion de leur réputation), comme elle nous le confiait il y a un mois. "A côté de projets que je mènerai en solo, la collaboration avec akkanto constitue pour moi la meilleure manière d'accompagner des acteurs économiques dans les défis qu'ils rencontrent sur le plan de leur réputation, qu'il s'agisse de la développer, de la protéger ou de la mettre à profit"