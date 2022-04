Samedi soir de rêve pour Angèle, qui rafle trois prix aux Music Industry Awards

Angèle et Metejoor ont été les grands gagnants des Music Industry Awards (MIAs) samedi soir. Ils ont chacun remporté trois prix. La remise des prix était retransmise en direct sur Eén. Angèle a gagné dans les catégories "Pop" et "Femme solo", et a également remporté le titre de "Hit de l'année 2021" avec "Fever", son duo avec Dua Lipa. Metejoor s'est lui imposé dans les catégories "Percée", "Langue néerlandaise" et "Homme solo".

En raison de la crise du coronavirus, le secteur musical flamand n'avait pas pu remettre ses prix l'année dernière.

Au cours du spectacle, un hommage a également été rendu à Arno, décédé la semaine dernière. Les téléspectateurs ont pu découvrir l'homme originaire d'Ostende marcher sur la plage au bord de la mer et l'ont entendu parler de la façon dont il tirait sa force de la musique. Il s'en est suivi une ovation spontanée de la part du public et des invités du Palais 12 du Heysel.