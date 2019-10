Une grande vente aux enchères d'objets ayant appartenu à des stars comme les Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson et David Bowie se tiendra à New York ces vendredi et samedi. Le gilet de Kurt Cobain devrait partir à un prix fou.

Le 18 novembre 1993, le groupe américain Nirvana enregistrait dans les studios de Sony Music à New York un concert qui allait entrer dans la grande histoire du rock. Pour l'émission Unplugged de MTV, le groupe de Seattle, fer de lance de la vague grunge, livrait un set acoustique (c'était le principe du programme), mêlant morceaux de Nirvana et reprises, comme celle de "The Man who sold the world" de David Bowie.

"Nirvana Unplugged" fut diffusé un mois plus tard, laissant les fans de Nirvana bouleversés. Quelques détails de la mise en scène (bougies noires et fleurs de lys) laissaient en effet penser à une veillée funèbre. L'histoire veut que cette décoration avait effectivement été pensée comme telle par le chanteur Kurt Cobain, notoirement connu pour sa toxicomanie et ses penchants suicidaires. Le 8 avril 1994, le corps du leader de Nirvana était retrouvé dans sa maison de Seattle. A 27 ans, il avait mis fin à ses jours d'un coup de fusil.

L'album Nirvana Unplugged sort à titre posthume, le 1er novembre 1994. Il se vendra à des millions d'exemplaires, remportera un Grammy Award et entrera au panthéon des albums rock.

Pendant ce concert acoustique, Kurt Cobain portait un gilet de laine informe, d'une couleur verdâtre, présentant un trou de cigarette. Il est cette semaine mis aux enchères à la maison de vente new yorkaise Julien's Auction.

© AFP



Mis à prix 50.000 dollars, cette relique devrait s'arracher entre 200.000 et 300.000 dollars, d'après les estimations de la maison de vente. "Kurt a créé le look grunge, il n'a jamais porté des vêtements de scène", a déclaré Darren Julien, PDG de Julien's Auctions. "Ce gilet, c'est le summum de tous les vêtements qu'il ait jamais portés".

C'est la seconde fois que le gilet de Kurt Cobain est mis en vente. Il avait été acheté 137.500 dollars en novembre 2015, déjà par l'entremise de Julien's Auctions.

700 pièces mises en vente

Ce ne sont pas moins de 700 objets, dont le fameux gilet, qui sont proposés aux enchères les 25 et 26 octobre lors de la vente intitulée "Icons & Idols: Rock'N'Roll".

On y trouvera la guitare Fender Mustang pour gauchers utilisée par Kurt Cobain durant la tournée "In Utero", qui pourrait atteindre jusqu'à 500.000 dollars. Mais aussi un gant de cuir noir porté par Michael Jackson lors d'une tournée en 1981, le contrat d'enregistrement signé par le groupe Grateful Dead avec sa maison de disques Warner Bros, des objets ayant appartenu à Jimi Hendrix, une photo signée des Beatles datant de 1962, un autoportrait de David Bowie réalisé dans les années 70, un flamboyant costume de scène d'Elton John, une guitare d'Elvis Presley ou un t-shirt que le bassiste des Sex Pistols Sid Vicious aurait porté le jour de sa mort, en 1979, d'une overdose d'héroïne.

Ces enchères auront lieu à New York en salle de vente mais aussi en ligne sur www.julienslive.com