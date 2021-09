“Don Quichotte avant la nuit” ou une fin de vie romanesque

Ces deux-là partagent la même chambre d'hôpital. Le même lit, d'ailleurs. L'un est un glouton – il ne pense qu'à manger. L'autre, un liseur – il passe ses journées le nez dans un bouquin. Pour le reste, ils attendent de rendre leur dernier souffle, sous la surveillance de la "Passeuse", la "Protectrice" : elle détient l'huile de passage, qui "donne réconfort et confiance".



Mais un beau jour, ne voilà-t-il pas que notre fervent lecteur, féru des aventures de Don Quichotte de la Manche, roman de chevalerie écrit par Cervantès au XVIIe siècle, se redresse de tout son long sur son lit. Soudain, de lit, il n'est plus question, mais bien d'une barque. Quant aux murs immaculés de l'hôpital, ils s'érigent tels les hautes murailles d'un château. Et le vase de nuit lui sert de… casque de chevalier.

"Arrêtez ! Vous êtes fou !", l'alerte son voisin stupéfait. Que nenni ! L'imaginaire a tous les pouvoirs, dont celui de rendre la fin de vie haletante, palpitante et romanesque. Pris au jeu, il sera désormais Sancho, fidèle écuyer du Chevalier à la Triste figure, lequel chevauche par monts et par vaux à la recherche de sa bien-aimée, Madame Dulcinée du Toboso, qui règne sur son cœur et ses pensées.

Écrit par le Belge Paul Emond, Don Quichotte avant la nuit transpose les aventures du célèbre chevalier errant des plaines d'Espagne à une unité de soins palliatifs. Si la fin de vie est un thème grave, délicat, douloureux, intime, il prend, ici, une nouvelle dimension, dédramatisée, drôle, ritualisée tout en restant profondément humaine et touchante.

Ingénieuse scénographie

Mission a été donnée aux comédiens Benoît Verhaert et Rachid Benbouchta de donner vie à ces Don Quichotte et Sancho en blouse de malade. Et le duo s’en sort haut la main : là où Benoît Verhaert incarne un patient totalement habité et emporté par son imaginaire, Rachid Benbouchta distille son jeu de répliques drôles et terre à terre. À leurs côtés, Isabelle Renzetti se glisse dans la peau d’une infirmière/Passeuse stricte mais extrêmement bienveillante tandis que le musicien Fabian Coomans, looké en professeur de médecine un brin excentrique, les accompagne sur scène tout au long du spectacle.

Confiée à Alan Bourgeois, la mise en scène, chapitrée par des intermèdes musicaux et des jeux de lumières, oscille habilement entre l’univers hospitalier et le monde épique fantasmé des deux malades. Et ce, grâce à une ingénieuse scénographie – la chambre d’hôpital est représentée par un lit et une armoire entourés sur toute la hauteur du plateau par un voile sur lequel sont projetés une échographie, un monitoring, etc. – conçue par Thibault Sinay.

--> Louvain-la-Neuve, Jean Vilar (Studio 12), jusqu’au 2 octobre. Infos et rés. au 0800.25.325 et sur www.atjv.be