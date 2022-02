Le Parlement et les universités légitiment par leur silence des messages criminels

Faire la différence entre un avis d’expert soutenu par un consensus scientifique et une simple opinion devient de plus en plus difficile. Deux exemples récents le prouvent. Les universités doivent s’attaquer à ce problème.

Une carte blanche d'Eric Muraille, maître de Recherches FNRS, ULB

Faire la différence entre un avis d’expert soutenu par un consensus scientifique et une simple opinion devient de plus en plus difficile pour le public. Ainsi, de nombreux citoyens adoptent des croyances sans fondement rationnel ou sont perturbés par ce qu’ils pensent être une absence de consensus scientifique, ce qui réduit leur adhésion aux politiques sanitaires, avec des conséquences parfois dramatiques. Les causes de ce phénomène sont multiples, mais l’une des plus évidente est le manque de motivation des institutions gouvernementales et universitaires à dénoncer les dérives populistes de certains experts.

Ce phénomène a suscité de nombreuses polémiques en France, en particulier concernant le Pr Didier Raoult, directeur de l'IHU Méditerranée Infection, objet de plusieurs plaintes, et le sociologue Laurent Mucchielli, rappelé à l'ordre par le CNRS. Mais il n'épargne pas la Belgique. En plein débat sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19, on y observe une montée en puissance des tentatives de désinformation des décideurs politiques et du public à propos de l'efficacité des vaccins et de leurs effets secondaires non désirés.

Geert Vanden Bossche à La Chambre

Le 26 janvier, le vétérinaire Geert Vanden Bossche s'est vu offrir une tribune devant la Commission de la Santé à La Chambre pour un débat sur la vaccination obligatoire. Il y avait été invité par le Vlaams Belang, et auditionné sous l'affiliation 'Voice for Science and Solidarity', organisation indépendante obscure composée de deux membres dont Mr Vanden Bossche qui s'y présente comme docteur en Sciences, spécialiste en virologie ayant une expérience professionnelle dans le développement des vaccins. Les parlementaires l'ont donc entendu pour son expertise scientifique au sujet de la vaccination.

Mr Vanden Bossche affirme que les vaccins contre la Covid-19 aggravent la pandémie de SARS-CoV-2 car ils augmentent le risque d'émergence de virus échappant à la réponse immunitaire et qu'ils privent les enfants d'une immunité naturelle au virus. Il est rassurant de voir que son audition a suscité de nombreux commentaires critiques des députés, notamment sur l'absence d'évidences scientifiques soutenant ses conclusions. La députée Sophie Rohonyi (Défi) a même jugé « dangereux voire criminels » les propos de M. Vanden Bossche, car « ils invitent à la contamination volontaire ! ».

Le statut d’expert scientifique ne devrait pas être acquis par simple auto-proclamation, ni légitimé par un parti politique, surtout si ce statut justifie la remise d’un avis auprès de la plus haute instance législative d’un État démocratique. Bien sûr un Parlement peut entendre des opinions basées sur d’autres raisonnements que la science. Mais les parlementaires et leurs électeurs ne peuvent être dupés lorsque ces avis sont malhonnêtement présentés comme une expertise scientifique.

La communauté scientifique internationale dispose d'outils efficaces et consensuels pour évaluer raisonnablement toute personne qui se présente comme activement impliquée dans les sciences biomédicales et de santé. Le curriculum vitae de Mr Vanden Bossche n'indique aucune contribution scientifique significative en matière de médecine humaine, vaccins, immunologie, virologie, ou santé publique. Ses publications scientifiques les plus récentes dans des revues internationales avec comité de lecture datent de 1995. Mr Vanden Bossche n'est donc en rien un expert scientifique reconnu par des pairs. Et son discours n'est soutenu par aucune évidence scientifique.

Un collectif de 46 scientifiques académiques Belges a recommandé à La Chambre de clarifier publiquement en quelle qualité toute personne auditionnée remet un avis ou une opinion. Si cette qualité est celle d’un expert scientifique, il propose que ce statut soit systématiquement validé par au moins deux instances scientifiques, telles que le FNRS et les Académies de médecine ou des sciences. L’évaluation par ces instances contribuerait à protéger notre démocratie des dérives inquiétantes de la génération, propagation et amplification de contre-vérités.

Patrick Meyer et la surmortalité due aux vaccins Covid

Patrick Meyer est Chargé de cours à l'Université de Liège (ULiège). Dans une vidéo sur YouTube mise en ligne le 4 janvier, ce chercheur en intelligence artificielle prétend avoir démontré que les vaccins contre la Covid-19 auraient causé une surmortalité des moins de 44 ans en Europe en 2021. Un article en prépublication (non validé par les pairs) est cité comme caution scientifique. Le Pr. Meyer s'est également donné en spectacle dans une vidéo mise en ligne par BAM (Belgian Alternative Media) où il se présente en lanceur d'alerte et conclut en affirmant son opposition à la vaccination obligatoire.

Les chercheurs de l'ULiège ont réagi aux communications du Pr Meyer et marqué leur opposition à la forme et au contenu. Dans un texte (qui n'est encore accessible que via l'intranet de l'ULiège) intitulé Des spécialistes de l'ULiège répondent au Pr Meyer, signé par 19 experts, ils rappellent que « ce n'est pas la vaccination qui tue mais bien le virus ». Ils soulignent que ces résultats sont « en totale opposition aussi bien à ce qui est publié dans les revues scientifiques les plus rigoureuses qu'aux données de pharmacovigilances nationales et internationales ». Ils concluent que la communication de Meyer « va à l'encontre des principes déontologiques qui doivent encadrer la communication des universitaires vers le grand public » et que « en raison de son impact potentiel sur la santé publique, elle soulève de sérieuses questions éthiques ».

Suite à plusieurs plaintes adressées au Conseil à l’Ethique et à l’Intégrité Scientifique de l’ULiège, une instruction est en cours. Mais les résultats de celle-ci ne seront pas disponibles avant plusieurs mois. Un délai pendant lequel les dizaines de milliers d’internautes qui écouteront les interviews du Pr Meyer croiront en la qualité scientifique de son discours et se persuaderont de la dangerosité des vaccins contre la Covid-19.

Rappeler la déontologie de la communication scientifique

La production de savoirs scientifiques est un processus collectif qui est généralement réalisé sur un temps long. Les résultats d'une recherche doivent être examinés et validés par les pairs afin de réduire les erreurs et les biais. Cette étape de validation implique à minima une évaluation rigoureuse des méthodes utilisées, de la reproductibilité des résultats ainsi que de la cohérence des conclusions tirées des résultats du travail de recherche. Les avis d'autorités et de popularité n'ont aucune valeur scientifique.

La crise du Covid-19 a généralisé une communication par les médias de travaux scientifiques en prépublication, non encore validés. Cette pratique, excusable en période de crise, exige une mise en contexte extrêmement prudente des résultats. Si ceux-ci s’écartent du consensus scientifique, l'absence de validation et les limites du travail doivent alors être clairement expliquées au public. Si un chercheur présente ses résultats directement via les réseaux sociaux, il doit spécifier si c'est à titre personnel ou institutionnel. Il doit également distinguer clairement dans son discours ce qui appartient au domaine de son expertise scientifique et ce qui est fondé sur des convictions personnelles.

Il est urgent que les universités rappellent ces principes déontologiques encadrant la communication des universitaires vers le grand public. Les universités doivent également mettre en place des procédures rapides en cas de communication violant ces principes et présentant un risque pour la santé publique. Ce type de comportement décrédibilise l'ensemble des savoirs scientifiques et met en péril la liberté académique.