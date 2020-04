Une opinion de Victor Ginsburgh, économiste, professeur em. à l'ULB, chercheur au centre ECARES à l'ULB et également au CORE à l'UCL (s'exprime à titre personnel).

Peut-on sauver rapidement le secteur culturel du désastre ? Oui, et ce n’est pas très compliqué dans la plupart des cas. Mais cela demande une collaboration étroite entre deux ministères : celui des Finances et de la Culture. De plus, cela nécessite un travail supplémentaire de la part des fonctionnaires, voire la création de nouveaux emplois qui pourraient contribuer à la relance keynésienne absolument nécessaire.

C’est une idée très simple, sauf erreur, mais elle implique quelques difficultés pour l’implémenter. Il faut obtenir de tous les acteurs culturels leurs comptes des mois de février, mars et avril (et peut-être davantage) en 2019, avec des preuves sérieuses à l’appui dans de but de les subventionner à une certaine hauteur. Ce montant est à déterminer par les femmes et hommes politiques selon ce que les acteurs ont perdu durant les mêmes mois de 2020, c’est-à-dire probablement tout.

Il "suffit" si l’on peut dire, de demander à chacun des acteurs d’envoyer leurs documents de façon standardisée (mais avec, en annexe, les preuves de leur comptabilité) et de les avertir que si ce n’est pas fait endéans un certain temps (par exemple le 15 juin), ils ne pourront pas bénéficier de la subvention. Cette méthode ne peut qu’accélérer le retour des réponses et le paiement des subventions.

Les suggestions

Il y a bien entendu des différences en fonction des activités et il faudra réfléchir à ce que deviendront les abonnements que certains spectateurs ont souscrit pour une année complète des spectacles, concerts et autre activités. Voici quelques suggestions :

1) Les artistes dont les engagements n’ont pas pu être remplis. Certains ont sans doute de véritables contrats mais pour beaucoup, ce sont des échanges d’emails, qui n’ont pas toujours "force de loi". Dans l’ensemble, toutes ces conventions sont évidemment remises en cause, et ceci ne peut pas être imputé aux théâtres, salles de concert et opéras. Un problème difficile à résoudre, à moins que les autorités politiques acceptent les documents tels quels. Mais les musiciens et acteurs sont souvent appelés à l’étranger, et les documents qu’ils ont pour le prouver, sont encore plus fragiles. C'est une idée à creuser, mais par pitié, ne les laissons pas tomber. Il est sans beaucoup de doute, impossible de reporter ces contrats à l’année suivante. Cela aurait pour seule conséquence de faire reporter les contrats déjà négociés pour 2021 et ainsi de suite in secula seculorum.

2) Les cinémas. Les cinémas appartiennent souvent à de grosses chaînes de distribution, et ce sont donc ces dernières qu’il faut subventionner et leur laisser faire la redistribution aux salles. Bien entendu, ce sont les chaînes qui doivent renvoyer leurs documents. Il n’est pas question d’exclure les petits cinémas qui peuvent également se prévaloir d’une subvention, comme les autres acteurs qui suivent.

3) Théâtres. Chaque théâtre doit faire mention de son propre cas.

4) Salles de concerts et Opéras. Chaque salle doit faire mention de son propre cas.

5) Galeries d’art et musées privés. Chaque galerie ou musée privé doit faire mention de son propre cas. Il peut, cependant y avoir des problèmes pour les galeries qui n’auraient pas vendu durant les mois de février à avril 2019, ceci ne prouvant pas qu’ils n’auraient pas eu l’occasion de vendre durant la même période en 2020. Une exception à étudier davantage.

6) Musées privés. Ils vendent rarement des œuvres. Ils seraient dès lors soumis à faire part des tickets d’entrée des mois correspondants de l’année 2019.

7) Librairies. Ces acteurs sont très différents des autres. Ils ont certes eu des pertes sur les ventes (c’est-à-dire sur la différence entre prix de l’éditeur et prix de vente, souvent fixe) —pertes assez facile à fixer — mais le gros problème qui se pose ici, est celui des livres parus à partir de disons, décembre 2020 et des mois suivants, qui seront évidemment remis dans les rayons et pas sur les étals ou tables des libraires, puisque les "nouveaux" arrivants seront davantage à l’honneur. Que faire alors des éditeurs qui ont publié entre décembre et avril ? Leur donner une subvention basée sur les mêmes calculs que ceux de la plupart des autres acteurs.

8) Marchands de journaux et aubettes. Les journaux et revues ont sans doute continué à se vendre pendant la période critique. Plus qu’avant, parce que les lecteurs sont plus curieux que d’habitude, ou moins qu’avant parce qu’ils avaient peur de sortir ? S’ils ont des comptes, ces marchands pourraient se prévaloir des mêmes droits que les autres acteurs décrits plus haut, mais il est aussi possible de prendre langue avec les éditeurs de journaux et les messageries de presse qui apportent les journaux dans les endroits où ils se vendent.

Les chiffres microéconomiques sont bien meilleurs

J’en oublie sans doute, mais je pense que des chiffres microéconomiques de ce genre, qui dépendent des situations, villes, régions, et autres particularités et circonstances locales, sont bien meilleurs que des évaluations macroéconomiques, qui risquent d’être trop globales. Ce qui n’empêche aucunement d’essayer de construire ces chiffres plus globaux, mais il est clair qu’en agrégeant les données individuelles, on peut déterminer sans trop de problèmes les chiffres globaux.

Il faudra aussi faire un peu d’économétrie sur les données que nos autorités recevront, pour en extraire les valeurs aberrantes et les examiner de plus près. Tant mieux pour les économètres aussi.

Bien entendu, les pourcentages de dédommagement par rapport aux chiffres de 2019 devront être fixés par les femmes et hommes politiques, mais rien ne les empêche de mettre à leurs côtés des experts de la culture.

Cela fait beaucoup de travail pour dépouiller tout cela, mais comme je l’ai dit plus haut, c’est keynésien. Est-ce difficile pour les acteurs de remplir rapidement les formulaires qu’on leur demande ? Il se fait que j’ai contacté un ami qui dirige une cinquantaine de boulangeries. Je lui ai demandé combien de temps il lui faudrait pour m’envoyer les données de son entreprise pour février mars et avril 2019. Cinq minutes, me dit-il illico. Vous allez me dire qu’un manager d’entreprise, n’est pas un acteur culturel. Pourtant ce dernier devrait l’être aussi et il y a évidemment des directeurs financiers dans toutes ces entreprises culturelles, sauf chez les acteurs eux-mêmes. Mais ils devraient avoir des traces.

Le gros problème est celui des artistes qui ont été engagés, mais dont les contrats (pour autant qu’il y en ait eu) ont été cassés, avec bonne raison, suite à la pandémie.