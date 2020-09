Amélie Nothomb: "Mon adolescence a été tragique. À quinze ans, vous n’auriez pas parié sur ma survie" RipostesInterview Francis Van de Woestyne

© AFP

C’est bien Amélie Nothomb qui parle avec ses mots justes, ses phrases courtes, ses adjectifs choisis. Tantôt sérieuse, tantôt drôle, tantôt mystérieuse, elle n’élude aucun thème et se confie sans détour. Avec simplicité et générosité. Elle ne cherche pas à enrober sa jeunesse de jolis souvenirs. Mais elle insiste, surtout et souvent, sur l’amour qui régnait dans sa famille et le goût pour la littérature portée au pinacle. Comment dès lors songer, fût-ce un instant, à en faire un métier ? Car rien ne prédestinait la petite Amélie à devenir une star de l’édition : des millions de livres vendus, traduits en plus de 40 langues. Le dernier, Les Aérostats, tiré à 200 000 exemplaires, est déjà en cours de réimpression. Elle a ses détracteurs. Et ses admirateurs, de véritables fans. Mais l’essentiel n’est pas là. Il est dans ce qu’elle est. Dans ce qu’elle dit et écrit. Et dans ce qu’elle donne. Entretien.