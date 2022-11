"Les indépendants sont en train de crever" : Pierre-Frédéric Nyst (UCM) remonté contre les autorités

“Chaque jour, on a l’impression que la situation et le moral des troupes se dégradent. ” Celui qui s’exprime ainsi, c’est Pierre-Frédéric Nyst, le président de l’Union des classes moyennes (UCM). Et les troupes en question, ce sont les indépendants et les chefs d’entreprise qu’il représente. “À ma connaissance, confie-t-il à La Libre, la situation n’a jamais été aussi grave pour les entrepreneurs. On a eu des moments très difficiles en 2016 avec les attentats, dans des secteurs particuliers (Horeca, tourisme…). On a eu bien sûr des difficultés...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous