Pourquoi UCB plonge en Bourse malgré une excellente nouvelle en provenance des États-Unis ?

Effets secondaires

Mais la réaction du marché à cette bonne nouvelle pointée par tous les analystes suivant l’entreprise, a été plutôt mitigée, voire intrigante. En effet, après un bond initial de 5 %, le titre UCB a reculé d’autant, pour réduire progressivement ses pertes en cours de journée. Les spécialistes de la question sont donc allés voir les détails de cette annonce, soit la notice relative aux dernières études sur les patients, les bénéfices du traitement sur cette affection, et… les risques liés à la prise du médicament. Et il est vrai que certains effets secondaires indésirables pouvant se manifester ont de quoi susciter l’inquiétude, puisque l’on note dans la partie du document dédiée aux informations de sécurité, que la prise de Bimzelx “peut augmenter le risque d’idées et de comportements suicidaires”. Mais la notice explique aussi que bien qu’il soit conseillé aux patients sous traitement de consulter rapidement leur médecin en cas d’aggravation d’une dépression, aucun lien de causalité entre le traitement au Bimzelx et l’augmentation du risque d’idées et de comportement suicidaire n’a été établi.

Analystes détendus

Du côté des analystes, si le comportement du marché a surpris, le consensus sur l’action est plus que positif. Sur 21 analystes suivant l’action UCB, 16 sont positionnés à “achat fort”, 3 sur “conserver”, et 2 seulement conseillent de vendre le titre. Deux analystes ont confirmé mercredi en cours de journée leur conseil d’achat en conservant leurs cibles de cours à 105 et 110 euros soit entre 35 et 40 % plus haut que les cours du jour. La nervosité du titre notée en début de journée devrait donc être relativisée et mise au compte de la réaction générale des marchés d’actions à la hausse des taux d’intérêt à long terme.