Bénéfice net et chiffre d'affaires en baisse pour UCB en 2022 : "Nous devons affronter divers obstacles"

Le bénéfice a, lui, diminué à 418 millions d'euros (-61 %), tandis que le bénéfice de base par action s'est élevé à 4,37 euros contre 6,49 euros en 2021. Le conseil d'administration d'UCB propose un dividende de 1,33 euro par action (brut).

"En 2022, nous avons touché plus de 3,4 millions de personnes atteintes de maladies immunologiques et neurologiques sévères et nous sommes en pleine préparation pour proposer de nouvelles options thérapeutiques à l'avenir, tout en devant affronter divers obstacles", explique le CEO Jean-Christophe Tellier. Le groupe a notamment été confronté à un report de lancement du bimekizumab aux États-Unis, pour les personnes atteintes de psoriasis. Il attend un retour d'information des autorités de réglementation américaines pour le deuxième trimestre.

Pour cette année, UCB prévoit un chiffre d'affaires de 5,15 à 5,35 milliards d'euros.