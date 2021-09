Un "bavardoir" à la caisse chez Jumbo pour lutter contre la solitude

Il s'agit de caisses destinées aux personnes qui ne sont pas pressées et qui "souhaitent discuter" à la caisse.

La chaîne de supermarchés néerlandaise Jumbo déploie son concept de caisses dites "bavardes". Il s'agit de caisses destinées aux personnes qui ne sont pas pressées et qui "souhaitent discuter" à la caisse. Au cours de l'année à venir, la chaîne souhaite ouvrir 200 caisses de ce type aux Pays-Bas, et un magasin belge disposera également de sa première caisse communicante, selon Paulien Straeter, porte-parole de Jumbo. L'idée de la caisse de chat est née il y a deux ans. À l'été 2019, le premier a été ouvert aux Pays-Bas, à Vlijmen (dans la province du Brabant septentrional, à la frontière avec la Belgique). "Avec ce concept, Jumbo veut contribuer à la réduction et à la prévention de la solitude aux Pays-Bas", a déclaré M. Straeter.

Selon Jumbo, la caisse a été un grand succès et maintenant "le moment est venu" d'étendre le concept. L'objectif est d'ouvrir 200 "chat tills" dans l'ensemble des Pays-Bas d'ici un an", a-t-elle déclaré lors de l'inauguration d'une deuxième caisse de ce type, dans un magasin d'Udenhout (également dans le Brabant septentrional). Jumbo étudie les régions des Pays-Bas où la solitude est fréquente.

La chaîne de supermarchés prévoit également d'introduire le concept en Belgique. "Jumbo prévoit également d'ouvrir l'année prochaine le premier chat shop en Belgique", précise la porte-parole. On ne sait pas encore dans quel magasin belge Jumbo cela se fera et quand.

Selon l'organisation néerlandaise qui chapeaute les supermarchés (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), l'augmentation du nombre de caisses en libre-service fait passer plus de temps aux caisses normales. "Cela laisse de la place pour une discussion", déclare une porte-parole.