Avis aux gourmands : "Black and White Burger" ouvre six nouveaux restaurants en Belgique d'ici l'été

L'enseigne française "Black & White Burger", active en Belgique depuis février 2021, va ouvrir d'ici l'été six nouveaux restaurants dans le pays, pour porter leur nombre à 11 en l'espace d'un an et demi d'existence au Plat pays.

Le management belge espère, si le rythme se maintient, en avoir une vingtaine d'ici 2024. Son premier exercice comptable n'est pas encore bouclé - la filiale belge soufflera sa première bougie le 20 février - mais il devrait se conclure sur un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros.

Création de 120 jobs

Une centaine de personnes (environ 55 % de salariés et 45 % d'étudiants) travaillent actuellement dans les cinq restaurants en activité à Bruxelles (2), Liège, Charleroi et Louvain-la-Neuve.

À raison d'une vingtaine de collaborateurs par points de vente, les nouveaux espaces franchisés qui ouvriront prochainement à Tournai, La Louvière, Mons, Namur et Gand et Alost pour la Flandre devraient donc créer quelque 120 jobs, selon la même répartition, indique Mansour Nasr, co-directeur de la filiale belge.

Outre les ouvertures, la chaîne travaille au raccourcissement de son circuit de distribution. Bien que ses fournisseurs soient belges pour la plupart, l'ensemble de ses produits doit encore passer par une centrale d'achat française, faute de débit. Un obstacle qui devrait pouvoir être surmonté à partir du 10e restaurant et donc être de l'histoire ancienne d'ici la fin de l'année ou le début de 2023, espère M. Nasr.