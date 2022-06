La nouvelle livraison à domicile de Colruyt est plus chère que celle de ses concurrents

Colruyt demande 12,95 euros par livraison, mais en échange elle promet un "service total" et une approche responsable "sur le plan social, écologique et économique".

Le nouveau service Colruyt, par lequel la chaîne de supermarchés livre des produits d'épicerie à domicile avec ses propres camionnettes, est plus cher que ceux des concurrents Albert Heijn, Carrefour et Delhaize. Colruyt demande 12,95 euros par livraison, mais en échange elle promet un "service total" et une approche responsable "sur le plan social, écologique et économique". Colruyt a déjà effectué des tests avec différents modes de livraison à domicile, mais elle semble aujourd'hui vouloir aller vraiment de l'avant avec elle. Dans onze communes d'Anvers et de Bruxelles, les clients peuvent désormais commander des produits d'épicerie via le service Collect&Go, grâce auquel le personnel de Colruyt livre les produits à domicile.

Dans d'autres régions, Colruyt fait livrer ses courses à domicile par des particuliers grâce à un système d'économie partagée. Cette plateforme est également en cours d'extension. Selon Colruyt, d'ici l'année prochaine, la moitié des ménages belges auront accès aux livraisons à domicile via Collect&Go, que ce soit par le biais du nouveau service ou par des livraisons effectuées par des particuliers.

Colruyt effectue les livraisons par son propre personnel depuis un centre de distribution à Londerzeel. À terme, selon l'entreprise, les provisions d'un million de personnes seront livrées à cet endroit chaque année.

Frais de préparation et de livraison

Colruyt offre depuis longtemps une garantie de prix bas, mais celle-ci ne s'applique pas aux frais de livraison. Toute personne souhaitant se faire livrer ses courses à domicile par les camions de livraison Collect&Go doit payer des frais de préparation de 5,95 euros et des frais de livraison de 7 euros. Le même tarif s'applique à l'autre système, mais les 7 euros vont alors au particulier qui effectue la livraison.

Ce total de 12,95 euros est plus élevé que chez les concurrents de Colruyt. Carrefour demande 9,5 euros par livraison ou le fait gratuitement à partir de 150 euros d'achats. Albert Heijn le fait pour 5 euros. Chez Delhaize, en fonction du moment de livraison choisi, le tarif varie entre 5,95 et 12,95 euros par livraison. Parfois, les supermarchés mènent des campagnes de réduction des frais de livraison lorsque certains produits sont commandés ; ce sera également le cas chez Colruyt.

Colruyt souligne que les produits livrés restent aux prix les plus bas et promet un "service complet" avec son nouveau service. Par exemple, les clients peuvent donner aux coursiers leurs colis vides, qui seront immédiatement déduits du reçu. Le paiement peut être effectué par bancontact ou par chèques-repas.

