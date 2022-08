La Libre Eco avec Belga et AFP

Wien Energie et Uniper demandent une aide de la part des autorités.

Flambée des prix du gaz : les géants de l'énergie allemand et autrichien en difficulté

Wien Energie, le plus grand fournisseur régional d'énergie d'Autriche, est confronté à des problèmes financiers dus à la crise de l'électricité et du gaz. Lundi, le gouvernement fédéral autrichien a promis une aide financière à cette entreprise comptant plus de deux millions de clients, a annoncé lundi la ministre du Climat Leonore Gewessler sur Twitter. Les médias ont laissé entendre que Wien Energie était confrontée à une pression sur les liquidités, car elle doit déposer environ 1,7 milliard d'euros comme garantie pour les transactions énergétiques dans les prochains jours.

Cette société est une filiale de la société municipale de services publics de Vienne, Wiener Stadtwerke. Elle a réfuté être insolvable. "Non, Wien Energie n'est pas insolvable ou en faillite", a-t-elle souligné. Wien Energie et Wien Stadtwerke sont des entreprises économiquement saines, a-t-elle ajouté.

La compagnie d'électricité a en outre pointé des problèmes similaires auxquels sont confrontés les fournisseurs d'énergie allemands.

L'allemand Uniper demande une nouvelle aide publique

En effet, de son côté, le géant allemand de l'énergie Uniper, asphyxié par les coupures de gaz russe, a demandé au gouvernement d'étendre de 4 milliards d'euros sa ligne de crédit actuelle auprès de la banque publique allemande de développement, après avoir consommé ses 9 milliards d'euros de facilités existantes.

"Uniper a demandé une extension de la facilité de crédit (...) de 4 milliards d'euros supplémentaires", a indiqué le groupe dans un communiqué, précisant avoir "utilisé pleinement (la) facilité de crédit" du plan de sauvetage du gouvernement allemand débloqué en juillet. Cette demande "vise à garantir les liquidités à court terme de l'entreprise", a-t-elle ajouté.

Uniper, premier importateur et stockeur de gaz en Allemagne, est frappé de plein fouet par la réduction de 80% des livraisons russe ces derniers mois.

L'entreprise était le principal client du groupe russe en Allemagne. Elle doit désormais, pour honorer ses contrats, se procurer du gaz sur le marché au comptant où les prix ont explosé.

Les pertes engendrées "représentait à la mi-août un total de plus de 5 milliards d'euros - et cela n'a cessé d'augmenter depuis", a indiqué Klaus-Dieter Maubach, le PDG du groupe cité dans le communiqué.

Or, des centaines de services publics municipaux et fournisseurs d'énergie allemands dépendent des livraisons de ce groupe, qui les approvisionne en gaz.

C'est pourquoi le gouvernement allemand a débloqué en juillet un plan de sauvetage massif pour aider le groupe, avec des facilités de crédit de 9 milliards d'euros auprès de la banque publique KfW.

L'Etat allemand est aussi entré dans le capital de l'entreprise, à hauteur de 30%, assorti d'obligations convertibles obligatoires "jusqu'à 7,7 milliards d'euros". Or, "tant que les prix de l'énergie continueront d'augmenter en Europe, le besoin de liquidité augmentera", a justifié Klaus Dieter. "Nous travaillons avec le gouvernement allemand pour trouver une solution permanente à cette situation d'urgence, sans quoi Uniper ne sera plus en mesure de remplir sa fonction critique pour l'Allemagne et l'Europe", a-t-il ajouté.

Le gouvernement allemand n'a cessé d'alerter, ces derniers mois, sur "l'effet Lehman Brother" qu'aurait une faillite de Uniper sur les marchés de l'énergie.

Au regard de l'importance du groupe, sa chute ébranlerait le marché énergétique et d'entraîner des pénuries d'énergie pour des milliers de clients.