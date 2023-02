Le négociant en matières premières Trafigura victime d'une fraude à plus d'un demi milliard d'euros

Trafigura pointe la responsabilité de l'homme d'affaires indien Prateek Gupta et certaines de ses sociétés, et les poursuit d'ailleurs en justice. Ils sont soupçonnés de "fraude systématique". L'escroquerie a été découverte fin décembre, écrit le négociant en matières premières sur son site internet. Trafigura a ensuite inspecté un petit nombre de cargaisons de nickel achetées au port de Rotterdam et a découvert que le métal n'était pas présent.

D'autres expéditions provenant des sociétés suspectes sont toujours en transit et doivent encore faire l'objet d'une enquête.

La perte de plus d'un demi-milliard de dollars est l'estimation la plus élevée de Trafigura. Le montant pourrait être moins élevé si l'entreprise peut récupérer une partie auprès des fraudeurs. Le groupe prévoit malgré tout un bénéfice en hausse pour le premier semestre de son année comptable (qui se termine en mars pour Trafigura) par rapport à la même période un an plus tôt.

Même si Trafigura dit ne soupçonner personne au sein de l'entreprise, son responsable du négoce du nickel et du cobalt, Socrates Economou, serait sur le point de quitter la société, rapporte l'agence de presse Bloomberg sur la base de sources initiées.