Guide Michelin: quels sont ces neuf restaurants belges qui ont perdu des étoiles ?

Neuf établissements ont ainsi dû se résoudre à la perte d'une étoile dans le cadre de ce palmarès 2023. Voici la liste des restaurants concernés :

Le restaurant Pastorale situé à Reet a perdu ses deux étoiles, sans grande surprise. En effet, le chef Bart De Pooter a fermé l'établissement à l'automne pour se lancer dans d'autres projets. Le restaurateur a par ailleurs décroché une étoile verte grâce à son autre établissement WILD'n.

Comme annoncé par le chef lui-même ce dimanche soir, le restaurant De Fox à La Panne a perdu sa deuxième étoile au palmarès 2023. "Je ne comprends pas. Nous avons toujours continué à travailler avec la même rigueur […] C’est triste à mourir", écrivait Stéphane Buyens sur les réseaux sociaux.

Enfin, sept restaurants (deux à Bruxelles, deux en Flandre et trois en Wallonie) perdent leur seule et unique étoile. Il s'agit des établissements suivants: San Daniele (Ganshoren), Wine in the City (Jette), Eyckerhof (Bornem), Vintage (Kontich), Le Château de Strainchamps (Fauvillers), La Ligne Rouge (Plancenoit) et Le Prieuré Saint-Géry (Solre-Saint-Géry).