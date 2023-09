Le nouveau patron de bpost Chris Peeters va-t-il toucher autant que chez Elia, soit 1,35 million d’euros par an ?

Rappelons que la question du plafonnement des salaires dans les entreprises publiques est une ritournelle à chaque mouvement à la tête de celles-ci, et que des engagements ont été pris par les anciens Premiers ministres à ce sujet. Dont le plafonnement à 290 000 euros pour les entreprises publiques non cotées en Bourse et 650 000 pour les entreprises cotées, souvent plus soumises à la concurrence.

Le tout dans un univers ou les entreprises privées se montrent généreuses avec leurs dirigeants. Le patron d'AB Inbev touche par exemple plus de 7 millions d'euros par an. Mais la situation financière et le chiffre d’affaires n'est sans commune mesure avec bpsot.

guillement "Le montant de base sera similaire. Le package est identique. Pour le variable, les primes sont en lien avec le marché"

Du côté de bpost, on nous affirmait jeudi, dans la foulée de la nouvelle nomination, que le montant du salaire a été convenu en accord avec le gouvernement. “Le montant de base sera similaire à celui des précédents dirigeants. Le package est identique”. Et pour le variable ? “Les primes sont en lien avec le marché”, nous dit-on, sans plus d’informations. Rappelons que plusieurs CEO se sont également rapidement succédés à la tête du groupe ces derniers temps.

Certes, la reprise de bpost dans une situation compliquée (concurrence forte dans la livraison de colis, chute des services postaux traditionnels, un cours de Bourse qui s’effondre depuis 2018, l’action passant de 28 euros en 2018 à 4,65 aujourd’hui) nécessite un profil solide, comme on peut l’entendre. Mais la gestion des deniers publics et le plafonnement de certains salaires se posent.

Comme indiquait La Libre dans un dossier spécial consacré sur le sujet, établir le lien entre le niveau de rémunération d’un dirigeant et l’importance de ses responsabilités, du poids de la société et de son utilité sociale est très complexe. Néanmoins, si l'on reste purement sur les chiffres, on est loin du plafond théorique répété sans trop de conviction par les différentes personnalités politiques. On est loin également des 240 000 euros de salaire du Premier ministre ou encore des 50 000 bruts de rémunération moyenne pour l’ensemble de la population belge. Mais comparons les pommes avec des pommes.

Extrait du rapport annuel de bpost