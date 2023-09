Ryanair visé par une enquête pour abus de position dominante

Selon l'Autorité de la concurrence et du marché, Ryanair utiliserait sa place de première compagnie aérienne de la péninsule pour accroître sa position en offrant d'autres services tels que la réservation de chambres d'hôtels et la location de voitures, au détriment notamment des agences de voyages en ligne et traditionnelles ainsi que des consommateurs.