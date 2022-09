Reynald Jacobs, nouveau CEO de Digistone: "Les vendeurs peuvent prendre d'autres critères que le prix en compte"

Les ventes aux enchères en ligne, plus égalitaires ? "Dans les ventes immobilières classiques, on n'a pas le temps de visiter le bien qu’il est vendu"

La raison du succès de ces nouvelles plateformes qui fleurissent un peu partout sur le web ? La transparence du processus et son accessibilité au plus grand nombre, qui font mouche dans un marché immobilier en ébullition, où les candidats-acquéreurs se livrent une bataille sans merci pour le moindre bien tant soit peu attractif mis en vente, à coups de décisions éclairs et de gros billets.