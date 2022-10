La Bourse de Bruxelles est un petit marché, mais qui recèle des pépites

Pour la deuxième année consécutive, le fonds Value Square Fund - Equity Belgium C Cap remporte la Sicav de Cristal dans la catégorie des fonds en actions belges. Petit marché, la Bourse de Bruxelles a des attraits non négligeables. Focalisé sur les petites capitalisations, il peut prendre une place dans un portefeuille à titre de diversification. "Le marché belge est en effet plutôt un marché de petites et moyennes entreprises. Il n'y a que 107 entreprises belges dont la capitalisation boursière est supérieure à 25 millions d'euros. Si nous utilisons les définitions d'Euronext, il y a 42 valeurs moyennes sur Euronext Brussels et 22 petites valeurs. En d'autres termes, 60 % du nombre de sociétés belges cotées en Bourse (avec une valeur marchande d'au moins 25 millions d'euros) sont des petites et moyennes capitalisations. Les grandes capitalisations, supérieures à un milliard d'euros, représentent quant à elles 40 % du nombre d'entreprises, mais 93 % de la capitalisation boursière totale", reconnaît Patrick Millecam, gestionnaire du fonds Value Square Fund - Equity Belgium.

Dans ce cadre, comment gère-t-on un fonds sur un marché aussi étroit ? Le gestionnaire avoue faire ses choix en dehors de l'indice Bel 20 en suivant une politique de gestion active et de pur stock picking. Chaque entreprise est alors passée au crible. Dans un contexte de forte inflation, il s'agit surtout de détecter celles qui ont un fort pricing power, c'est-à-dire les sociétés qui peuvent répercuter dans leurs prix de vente les hausses des coûts, de l'énergie ou des matières premières.

Fort suivi de toutes les actions belges

Dans certaines situations de marché, il est également opportun de pouvoir conserver des liquidités en attente et de pouvoir ensuite saisir de belles opportunités. Mais quelle peut être la valeur ajoutée d'un tel fonds par rapport à des fonds plus larges comme ceux qui sont investis en actions européennes ou en actions mondiales ? "La valeur ajoutée pour les clients et les actionnaires du Value Square Fund Equity Belgium réside en effet dans le fort suivi de toutes les actions belges. Value Square réalise chaque année une grande étude sur la création de valeur fondamentale de toutes les sociétés belges cotées en Bourse. Nous pensons donc que les clients ont droit à une gestion réellement active et à une bonne performance", ajoute Patrick Millecam.

Ce marché pris isolément est assez discret, mais il recèle quelques pépites. Pour les investisseurs belges, certaines entreprises cotées sont parfois liées à des expériences personnelles. En investissant dans ce type de sociétés, on peut se dire que l'on en est un peu propriétaire. "Les entreprises cotées en Bourse sont relativement plus présentes dans les médias que les entreprises non cotées. Ainsi, vous pouvez mieux suivre ces entreprises, vous pouvez goûter leurs produits ou utiliser leurs produits et services. Investir dans ce que vous connaissez est une sagesse boursière bien connue. Cela vous permet également d'avoir une meilleure tranquillité d'esprit. Il s'agit là d'une caractéristique importante pour un investisseur, qui lui permet d'éviter la panique qui le fait vendre ou acheter au mauvais moment. Il peut donc obtenir un meilleur rendement à long terme. Et d'ailleurs, il n'y a que peu d'entreprises qui dépendent uniquement de l'économie belge. Avec un fonds d'actions belges, on peut également profiter de l'évolution économique dans le reste du monde (Europe, États-Unis et Asie)", estime Patrick Millecam. Il est vrai que la Belgique est un petit pays tourné vers l'international. Notre petite Bourse recèle donc des atouts dont a su profiter le gagnant dans la catégorie des fonds investis sur ce marché.