Ces étudiants vivent dans les chambres que les athlètes occuperont lors des JO de Paris

"C'est assez grand", explique Jean, un étudiant ingénieur. La chambre de 19m2 est en effet deux fois plus grande que la moyenne de ce qu'on peut trouver à Paris. A l'intérieur, une kitchenette et tout le confort nécessaire à sa vie d'étudiant. A terme, la kitchenette et les meubles disparaitront afin de donner encore plus d'espace aux athlètes. Comme les étudiants l'expliquent, ils devront rendre leur chambre en décembre 2023 au plus tard, afin que les organisateurs aient le temps de terminer l'aménagement des chambres avant l'été.

"C’est particulier comme sensation de se dire que l'endroit où on est habituellement va accueillir les JO", explique Antoine, un autre étudiant.

Pour l'instant, ils ne savent pas quel athlète prendra leur place; les affections n'auront lieu que dans quelques mois.

Une chose est sûre toutefois: après les Jeux Olympiques, cet immeuble sera définitivement converti en résidence étudiante. Les autres infrastructures seront transformées en logements familiaux, bureaux, hôtel,... En 2025, tout le village olympique devrait avoir été transformé afin d'être accessible aux habitants.