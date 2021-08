Accueil International Amérique Le gouverneur de New York n’a plus qu’un choix: démissionner ou être démis Un rapport accablant a sans doute scellé le sort d’Andrew Cuomo, accusé de harcèlement par onze femmes. © AFP Philippe Paquet Journaliste service International



Andrew Cuomo, le gouverneur démocrate de l’État de New York, comptait briguer l’an prochain un quatrième mandat et, il y a six mois encore, tout l’autorisait à penser qu’il le remporterait facilement : sa gestion de la crise sanitaire paraissait jusque-là sans tache et avait même fait de lui un héros national, au gré de points de presse sur l’épidémie...