Une étudiante infirmière récompensée pour être intervenue rapidement sur le lieu d'un accident

Une maman et son enfant ont été victimes d'un accident de voiture.

Ellie Conley, une étudiante à l'University of Southern Indiana (Etats-Unis) a reçu mardi une médaille pour son aide lors d'un accident. Le président du conseil du canton de Perry et le chef de l'administration lui ont décernée la médaille de "Most Valuable Person", qui récompense les personnes qui agissent pour le bien commun.

Si elle a reçu ce prix, c'est parce que l'étudiante en soins infirmiers est rapidement intervenue suite à un accident de la route qui s'est produit en novembre dernier. La jeune femme était en train de s'entraîner à son club de rugby lorsqu'elle a soudain entendu une voiture dévier de sa trajectoire et dévaler une colline. "J'ai tout de suite été voir ce qu'il se passait", a-t-elle expliqué à 14news.

En découvrant les dégâts de l'accident, elle a naturellement posé les premiers gestes de secours. Elle a vérifié que la maman et l'enfant présents dans la voiture respiraient correctement, puis a stabilisé leurs nuques. "J'ai fait ce que j'avais appris aux cours", résume-t-elle. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont vu que l'étudiante infirmière était déjà en place, en équilibre sur la voiture toujours le flanc. Ils l'ont donc laissée terminer ce qu'elle faisait, tout en l'aidant et en lui donnant des conseils.

"J'étais là au bon endroit au bon moment", a déclaré l'étudiante, ravie d'avoir pu mettre en pratique ses cours pour venir en aide à deux personnes qui en avaient besoin.

La maman et l'enfant ont heureusement survécu à cet accident.