Afghanistan : Washington confirme une attaque de roquettes contre l'aéroport de Kaboul

Le président américain Joe Biden a été informé de l'attaque de roquettes à l'aéroport de Kaboul et les évacuations se poursuivent "sans interruption", a annoncé lundi sa porte-parole à la Maison blanche, Jen Psaki. "Le président a été informé que les opérations continuent sans interruption" et "il a reconfirmé aux commandants l'ordre de redoubler d'efforts afin de faire en priorité tout ce qui est nécessaire pour protéger nos forces sur le terrain", a-t-elle ajouté.

De nouveaux tirs de roquettes ont été signalés lundi matin dans la capitale afghane Kaboul. Les journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs roquettes voler au-dessus de la ville. Des habitants vivant près de l'aéroport ont déclaré avoir entendu l'activation du système de défense antimissile. Un panache de fumée est également visible à proximité de l'aéroport.

On ne sait pas qui a tiré et quelle était la cible. Ces derniers jours, les Américains ont mené deux attaques de drones contre la branche afghane de l’organisation terroriste Etat islamique, en représailles à l'attentat de jeudi, qui pourrait avoir fait 170 morts, selon des sources non officielles.

Le retrait américain du pays doit s'achever mardi.

Avant-dernier jour de présence américaine sous tension maximale

Il reste 300 Américains au plus à évacuer du pays, a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Environ 114.400 personnes dont près de 5.500 citoyens américains ont été évacuées d'Afghanistanpar un gigantesque pont aérien depuis le 14 août, à la veille de la prise de Kaboul par les talibans.

La dernière phase des opérations d'évacuations a été alourdie par l'attentat de jeudi aux abords de l'aéroport de la capitale afghane, revendiqué par l'Etat islamique au Khorasan (EI-K), qui a fait une centaine de morts, dont 13 militaires américains et deux britanniques.

En représailles à l'attaque de jeudi, les Etats-Unis ont effectué samedi une frappe de drone dans l'est de l'Afghanistan, tuant deux membres "de haut niveau" de la branche afghane de l'EI et en blessant un troisième, et affirmé que ce ne serait pas "la dernière".

Dimanche, ils ont détruit un véhicule chargé d'explosifs, afin de "supprimer une menace imminente" de l'EI-K contre l'aéroport. Un porte-parole des talibans a confirmé qu'un véhicule piégé avait été détruit alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport, et ajouté qu'une probable deuxième frappe avait atteint une maison située à proximité.

Washington réunit lundi en visio-conférence ses "partenaires clés" (France, Canada, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, Turquie, Qatar, Union européenne et Otan), afin de discuter "d'une approche alignée" pour la suite, a avancé le département d'Etat dimanche dans un communiqué.

Lundi également se tiendra à l'ONU une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité sur la situation en Afghanistan. La France et le Royaume-Uni vont y plaider en faveur de la création à Kaboul d'une "zone protégée" pour mener des opérations humanitaires, a déclaré le président français, Emmanuel Macron, à l'hebdomadaire Le Journal du Dimanche.