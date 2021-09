Afghanistan: la Cour pénale internationale va axer son enquête sur les talibans et l'Etat islamique

Ne pouvant "plus s'attendre à des enquêtes locales authentiques et efficaces" après la prise du pouvoir par les talibans, le procureur a demandé aux magistrats de la cour d'axer l'enquête sur les talibans et l'EI-K et de "ne plus donner la priorité" aux crimes dont on soupçonnait les forces américaines qui se sont retirées du pays.