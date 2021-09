Accueil International Asie Afghanistan: "Peut-être que les talibans sont aussi puissants et dangereux qu’il y a vingt ans, mais nous continuerons à nous battre pour nos droits" La population afghane craint le retour du ministère de la Promotion de la vertu et de la Répression du vice. ©AFP Wilson Fache

Lors du précédent régime taliban, entre 1996 et 2001, les patrouilles de la "Amr bil Ma’rouf" (vice et vertu) arpentaient les rues de Kaboul armées de fouets pour flageller les hommes aux barbes trop courtes et les femmes qui n’étaient pas suffisamment couvertes....