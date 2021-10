En Afghanistan, Human Rights Watch dénonce l'attaque des talibans contre la liberté de la presse

Des dizaines de journalistes ont été arrêtés et des règles qui rendent impossible tout reportage critique ont été introduites. C'est ce qu'affirme vendredi l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW). HRW a eu accès aux nouvelles directives à destination des journalistes. Il y est stipulé que leurs reportages ne doivent pas "contredire l'Islam" et ne doivent pas être offensants pour les responsables nationaux. Les articles et les émissions d'information qui pourraient avoir une "influence négative sur l'opinion politique" sont également interdits. L'organisation de défense des droits de l'homme estime que ces directives sont si générales et si vagues que tout reportage critique sur les talibans est en fait interdit.

Selon HRW, les talibans ont également averti les journalistes que leur travail relevait de la "propagande" et qu'il fallait y mettre fin. Le responsable d'un groupe d'intérêt local affirme qu'au moins 32 reporters ont été arrêtés au cours du dernier mois et demi. La plupart d'entre eux ont été libérés après avoir été avertis, mais certains journalistes auraient été maltraités en détention.

Les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août après une offensive éclaire. Les fondamentalistes cherchent maintenant à obtenir la reconnaissance internationale de leur régime et apparaissent plus modérés que dans les années 1990. À cette époque, ils régnaient également sur une grande partie de leur pays et faisaient régner la terreur. Au niveau international, l'approche des talibans en matière de droits des femmes et des médias est suivie avec suspicion.

"Malgré les promesses des talibans selon lesquelles les médias qui respectent les "valeurs islamiques" peuvent continuer à fonctionner, les nouvelles règles étouffent la liberté de la presse dans le pays", a conclu Patricia Gossman, directrice exécutive de HRW, dans un communiqué. "Les règles des talibans sont si générales que les journalistes pratiquent l'autocensure de peur de se retrouver en prison."