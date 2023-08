L’ancien procureur de la Cour pénale internationale dénonce le "génocide" au Haut-Karabakh et presse "le monde à agir"

À lire aussi

Or selon M. Ocampo, cela correspond exactement à la définition du génocide, qui inclut le fait "d'imposer délibérément à un groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique". Et de noter que l'intention de l'Azerbaïdjan de perpétrer ce crime est claire. Ne serait-ce que par son refus obstiné de se plier aux ordonnances "contraignantes" de la Cour pénale internationale, qui a exigé le rétablissement de la circulation sur le corridor de Latchine, pointant "le risque réel et imminent" pour "la santé et la vie" des "Arméniens vivant dans le Haut-Karabakh". De son côté, Bakou a déjà dénoncé l'analyse de M. Ocampo comme étant "politiquement biaisée".

Si le blocage de cet axe et la famine qui en découle consistent déjà en soi en "un génocide", il s'agit désormais "d'en empêcher un nouveau : à savoir la mort des personnes", a mis en garde l'expert argentin jeudi. Car sans changement radical immédiat, "ce groupe d'Arméniens sera détruit dans quelques semaines", indiquait-il dans son rapport. À ce titre, M. Ocampo appelle la communauté internationale à ne pas répéter les erreurs du passé et donc à ne plus négliger "la famine comme arme invisible du génocide", comme ce fut le cas pour le sort des Arméniens en 1915, des juifs et des Polonais en 1939, des Russes à Leningrad en 1941 ou encore des Cambodgiens en 1993 et 1994. "La famine a également été négligée lorsqu'elle a été utilisée à Srebrenica pendant l'hiver de 1993/1994", ajoute cet expert, en référence au préambule du terrible massacre de juillet 1995 en Bosnie.

M. Ocampo a appelé en particulier la Russie, les États-Unis et l'Union européenne à l'action. "S'ils parvenaient à un accord" notamment pour renforcer les capacités des Russes présents sur le terrain pour rouvrir le corridor, la nourriture parviendrait aux Arméniens en un jour", a-t-il estimé, insistant ce jeudi sur le fait que "la confrontation intense" de ces puissances "due au conflit ukrainien ne doit pas transformer les Arméniens en victimes collatérales".