"68 avions de guerre chinois" détectés près des côtes de Taïwan

La Chine a intensifié ses menaces et les pressions politiques et économiques sur Taïwan depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen, qui considère l'île comme indépendante.

Le ministère taïwanais de la Défense a constaté une hausse des incursions maritimes et aériennes chinoises au cours des derniers jours. Mercredi, Taipei avait affirmé avoir détecté 35 avions de guerre autour de l'île.

Selon le ministère de la Défense, certains avions et navires se dirigeaient vers le Pacifique occidental pour rejoindre le porte-avions chinois Shandong dans le cadre d'un "entraînement maritime et aérien conjoint". Le Shandong est l'un des deux porte-avions opérationnels de la flotte chinoise. Il avait été détecté lundi à environ 60 milles nautiques (111 kilomètres) au sud-est du point le plus méridional de l'île.

Pékin n'a jusqu'à présent pas fait de commentaires sur ces manoeuvres.

Mais le commandement de la région militaire occidentale chinoise, qui organise les exercices autour de Taïwan, a affirmé mercredi qu'une "unité aérienne" avait effectué un entraînement "récemment", dans un rayon de plusieurs "milliers de kilomètres", sans mentionner l'île.

Samedi, un porte-parole militaire chinois avait déclaré que les soldats chinois restaient "constamment en état d'alerte élevée" après le passage de deux navires américain et canadien par le détroit de Taïwan.

La marine américaine a déclaré qu'il s'agissait d'un destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, l'USS Ralph Johnson, et de la frégate HMCS Ottawa, soulignant que ce transit "démontre l'engagement des États-Unis, de leurs alliés et de leurs partenaires en faveur d'une région +indo-pacifique+ libre et ouverte".

En avril, Pékin avait mené des exercices militaires simulant un encerclement de l'île, après une rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la chambre des Représentants américaine Kevin McCarthy en Californie.

En août 2022, l'armée chinoise avait lancé d'importantes manoeuvres militaires autour de Taïwan après la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des Représentants au Congrès américain.