Accueil International Europe Le prince Andrew rattrapé par la justice Une Américaine a déposé plainte contre lui à New York pour des abus sexuels commis en 2001. © AFP Nina Guérineau de Lamérie, correspondance particulière à Londres pour Libération

Elle ne lâchera rien. Lundi, l’Américaine Virginia Giuffre a déposé une action en justice devant le tribunal fédéral de New York contre le prince Andrew, accusant le deuxième fils et troisième enfant de la reine Elizabeth II de l’avoir violée et agressée sexuellement plusieurs fois en 2001. La plaignante avait alors seulement 17 ans. Virginia Giuffre, 38 ans aujourd’hui, est l’une des victimes de l’Américain Jeffrey Epstein, condamné pour délinquance sexuelle en 2008. Celui-ci a été retrouvé mort...