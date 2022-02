La Russie lance une "opération militaire" en Ukraine, de puissantes explosions dans plusieurs villes du pays dont Kiev: les dernières informations (DIRECT)

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé à 06h00 heure de Moscou (04H00 HB), une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays, et ce alors que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité était en cours. Des explosions ont été recensées dans la capitale ukrainienne mais aussi dans la ville portuaire de Marioupol, celle de Charkov au nord-est du pays, à Odessa, port de la mer Noire au sud et à Kramatorsk à l'est.

Le fil info:

7h11 : L'Ukraine affirme avoir abattu cinq avions et un hélicoptère russes. De son côté, la Russie dit avoir détruit les bases aériennes et la défense anti-aérienne ukrainiennes.

7h10 : Les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti jeudi matin à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les habitants locaux ont par ailleurs reçu des messages de l'administration régionale appelant à "garder le calme" et à attendre des instructions des autorités.

7h00 : Vladimir Poutine a déclenché contre nous "une guerre totale", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, alors que la Russie mène des attaques dans "plusieurs villes pacifiques" d'Ukraine, indique-t-il. L'Ukraine demande à la Russie et à l'ONU de "mettre un terme à la guerre", a lancé mercredi l'ambassadeur ukrainien auprès de l'Organisation des Nations unies, Sergiy Kyslytsya. "Appelez Poutine, appelez (le ministre des Affaires étrangères) Lavrov pour stopper cette agression", a exhorté M. Kyslytsya en s'adressant à son homologue russe, Vassily Nebenzia. "Ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire", a rétorqué M. Nebenzia, lors d'un vif échange entre les deux hommes.

6h55 : L'Ukraine a été attaquée jeudi par la Russie le long des frontières russe et bélarusse, ont déclaré dans un communiqué les garde-frontières ukrainiens. "La frontière d'Etat ukrainienne a été attaquée par des troupes russes depuis la Russie et le Bélarus", a indiqué ce communiqué selon lequel les attaques ont notamment été réalisées à l'aide d"'artillerie". Des explosions sont constatées dans diverses villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev.

6h50 : Les vols ont été annulés jeudi depuis les aéroports des grandes villes du sud de la Russie, à proximité de l'Ukraine, où Moscou a lancé une opération militaire, a annoncé l'agence russe d'aviation. Selon Rosaviatsia, les vols sont annulés à Rostov-sur-le-Don, Krasnodar, Sotchi, Anapa, Gelendjik, Elista, Stavropol, Bolgorod, Briansk, Orel, Koursk et Voronej, toutes situées à proximité de l'Ukraine ou au bord de la mer Noire. L'annulation concerne aussi Simféropol, la capitale de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée en 2014 par la Russie. Selon l'agence russe, cette décision est motivée par "la situation compliquée en Ukraine", où Moscou a lancé dans la nuit une opération militaire. Ces restrictions seront en vigueur jusqu'au 2 mars, selon la même source.

6h45 : Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné jeudi les "événements horribles en Ukraine", estimant que le président russe Vladimir Poutine "a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée". "Le Royaume-Uni et nos alliés répondront de manière décisive", a-t-il tweeté, ajoutant qu'il avait parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

6h40 : Des unités des milices de la "république populaire" de Donetsk mènent des frappes contre l'armée ukrainienne le long de toute la ligne de front au Donbass, a fait part le porte-parole des Forces armées de la république de Donetsk, Eduard Basurine, cité par l'agence de presse russe Tass. "Les forces armées République populaire de Donetsk (RPD) mènent des frappes sur des positions des forces armées ukrainiennes tout le long de la ligne de front, utilisant tous les moyens de destruction disponibles", a-t-il communiqué.

6h38 : L'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière, a dénoncé mercredi soir "le mépris" affiché par la Russie à l'égard des Nations unies après la décision de Vladimir Poutine d'envoyer des troupes en Ukraine. "La Russie a fait le choix de la guerre. La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations", a-t-il ajouté. Cette décision de Poutine, "au moment même où ce Conseil est réuni, illustre le mépris dans lequel la Russie tient le droit international et les Nations unies", a déclaré l'ambassadeur français. "Nous appelons la Russie à respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, nous appelons à la protection et au respect de tous les civils, notamment les personnes vulnérables, les femmes et les enfants, et le personnel humanitaire", a-t-il également lancé.

6h35 : Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'Otan va être conviée dans les prochaines heures, rapporte l'agence de presse AFP. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a condamné jeudi l'"attaque téméraire et non provoquée" de la Russie contre l'Ukraine, avertissant qu'elle mettait en péril d'"innombrables" vies.

Poutine: "La Russie ne fera pas deux fois la même erreur de faire plaisir à l'Occident"

6h30 :

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi à l'aube une "opération militaire" en Ukraine où de puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays, Kiev affirmant qu'une "invasion de grande ampleur" était en cours. "Au seuil de la Grande Guerre patriotique, l'URSS a commis une erreur en faisant plaisir à un potentiel belliciste. Il n'y aura pas de deuxième erreur comme celle-là dans l'histoire de la Russie", a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine. "Nous savons parfaitement comment, en 1940 et au début de 1941, l'Union soviétique a cherché à prévenir, ou du moins, retarder le début de la guerre. En faisant cela, elle a cherché à ne pas provoquer un potentiel agresseur et n'a pas pris ou a retardé les actions les plus évidentes pour se préparer à repousser une attaque inévitable", a-t-il ajouté. "La Russie ne commettra pas une deuxième fois l'erreur de faire plaisir à l'Occident."