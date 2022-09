Encore une mort mystérieuse d'un proche de Vladimir Poutine: un homme d'affaire meurt noyé après être tombé de son bateau

Ivan Pechorin est tombé à l'eau et s'est noyé au large de l'île de Russky, en mer du Japon. Son corps a été retrouvé lundi après deux jours de recherches, rapporte le site russe Vl.ru.

En février dernier, Ivan Pechorin avait été désigné directeur général de la “Far East and Arctic Development Corporation (ERDC) en réaction aux sanctions internationales contre la Russie. L'objectif de cette institution est de développer les ressources énergétiques et minières de l’est du pays. "La mort d’Ivan est une perte irréparable pour les amis et collègues, une grande perte pour l’entreprise”, a communiqué l’ERDC.

Nommé à ce poste par Vladimir Poutine lui-même, Ivan Pechorin avait succédé à Igor Nosov, décédé à 43 ans d'un accident cérébral.

Quelques jours avant le drame, ce proche du dirigeant russe avait participé au Forum économique de l'Est à Vladivostok. Durant celui-ci, Vladimir a menacé l'Occident de stopper toute livraison d’hydrocarbures en cas de plafonnement des prix. Il s'est par ailleurs défendu d’utiliser l’énergie comme d'une "arme".

Depuis plusieurs mois, les décès mystérieux de personnalités proches du Kremlin se multiplient.

En avril, l'oligarque Serguëi Protosenya, avait notamment été retrouvé mort dans sa résidence. Les corps de sa femme et de sa fille ont également été découverts. L'hypothèse selon laquelle il se serait suicidé après les avoir tués avait été avancée. Alexander Subbotin, ancien grand patron de Lukoil , est lui décédé en mai après avoir été empoisonné par du venin de crapaud lors d’une séance de chamanisme. Enfin, le 1er septembre, Ravil Maganov, vice-président de la compagnie pétrolière russe, aurait également mis fin à ses jours en se défenestrant.