L’une des pires pages de l’Histoire de l’Humanité s‘est écrite à Auschwitz. Plus d’un million de victimes ont perdu la vie dans ces camps d’extermination nazis. Hommes, femmes et enfants ont été gazés au Zyklon B, torturés ou sont morts de faim, de maladies ou d’épuisement. Il faudra attendre l’arrivée d’une division de l’Armée rouge de l’Union soviétique, le 27 janvier 1945, pour libérer les 7.000 derniers prisonniers survivants des camps d’Auschwitz et de Birkenau. Ces mêmes soldats venaient de sauver l’Ukraine de l’emprise nazie…

Pour évoquer la Shoah, “Parlons d’Histoire” s’est rendu à Auschwitz, en Pologne. En compagnie d’un remarquable passeur de mémoire, le Belge Simon Gronowski (ancien rescapé du convoi N°20 parti de la caserne de Dossin), ainsi que d’une centaine d’élèves de 17 ans. Ce voyage scolaire organisé par le War Heritage Institute offre à ces jeunes la possibilité de voir par eux-mêmes l’horreur des camps de concentration qui ont fait six millions de morts. Nous entendrons aussi le témoignage bouleversant dt’un survivant de cette usine de la mort…