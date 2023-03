Guerre en Ukraine : “À Bakhmout, on devra sans doute battre en retraite”

La situation est de plus en plus compliquée pour les soldats ukrainiens à Bakhmout où Volodymyr Zelensky accuse la Russie d’envoyer massivement ses hommes à une mort certaine dans le seul but de s’emparer de cette localité symbolique. Le président ukrainien a également déclaré que “les plus grandes difficultés, comme auparavant, sont à Bakhmout”.