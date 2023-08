En autorisant la livraison de F-16 à l’Ukraine, Joe Biden anticipe un possible retour de Donald Trump

”Mais il y a plus fondamental, poursuit-il. Avec cette démarche, les Américains s’engagent. Même s’il est donné par le Danemark ou les Pays-Bas, le F-16 reste un avion américain. La crainte des autorités était de voir l’un de ces appareils être utilisé pour attaquer directement le territoire internationalement reconnu de la Russie, et que les Russes ripostent ensuite contre les États-Unis”. Moscou n’a pas tardé à jouer cette carte en évoquant “une escalade militaire” voire “un risque nucléaire”. Il a toutefois été convenu entre les forces ukrainiennes et leurs soutiens qu’aucun équipement militaire occidental ne serait utilisé en dehors du territoire ukrainien.

À lire aussi

Le coût de l’inaction

Le timing, lui, est évidemment lié à l’enlisement de la contre-offensive ukrainienne et à l’insistance de Volodymyr Zelensky. En interne, cette décision a probablement été influencée par l’approche des élections présidentielles américaines. “Biden veut soutenir l’Ukraine, ajoute Jean-Claude Allard. La décision de livrer ces F-16 au pays engagera de facto le prochain président. Si celui-ci est moins prompt à soutenir le camp ukrainien, il ne pourra pas revenir sur cette décision.”

Du point de vue européen, la question n’était, semble-t-il, plus tant de savoir quelles seraient les conséquences de son action auprès de la Russie, mais celles de son inaction pour l’Ukraine. “Si les Occidentaux avaient refusé, expliquait en début de semaine l’amiral français Pascal Ausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES), cela aurait donné l’impression que les Européens et les Américains faiblissaient dans leur soutien. Pour le rapport de force diplomatique qui se joue partout, et pour le terrain, c’est très important.”