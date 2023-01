Orgasmes, coeur brisé, chansons en boucle, idées géniales, plaisir du sport : le boss de tout ça, c'est le cerveau !

L'explication dans un livre drôle et intelligent

Alors pourquoi s’en priver ? Anaïs Roux, dans son passionnant livre “Neurosapiens – Comment utiliser votre cerveau pour vivre mieux” (Éditions Arènes, sortie le 26 janvier) décrypte tout ce qui se trame dans nos têtes aussi bien en cas de chagrin d’amour que d’activité sportive. Avec des termes précis de neuropsychologue (oui vous saurez tout par exemple sur le cortex préfrontal médian et son rôle concernant les bêtes blagues) mais beaucoup d’humour et de simplicité intelligente, elle nous emmène dans les tours et les détours cérébraux. passe à la loup ce qui se passe durant l’orgasme comme le bilinguisme, elle explique comment notre ventre influence notre cerveau et pourquoi ce gros paresseux paquet de quelque 1.4 kg chez l’adulte adore rire, se fait manipuler comme un bleu pendant nos courses ou encore pourquoi il s’attache tant aux mauvaises nouvelles plutôt qu’aux bonnes (et même pourquoi parfois on a des chansons coincées dans la tête et surtout comment naissent les idées nouvelles et brillantes).

Un orgasme comparable à une transe !

Parce qu’en comprenant mieux, on peut vivre mieux les situations comme nos émotions… En parlant d’émotions, les sensations fortes produites par la jouissance sont similaires chez les femmes et les hommes : certains neuropsychologues comparent l’orgasme à un état de conscience modifié (comme l’hypnose ou la transe) par le rythme régulier des ondes cérébrales intenses qui envahit tous les canaux sensoriels.

Alors bien sûr, “l’orgasme masculin est plus soudain et dure en moyenne 10 secondes là où celui des femmes, plus soutenu, affiche 20 secondes”, admet Anaïs Roux mais “dans le cerveau, il n’existe pas un centre de l’orgasme, il est absolument partout dans le cerveau !” qu’il soit féminin ou masculin. Plus de 30 zones du cerveau qui s’animent ou se désactivent pour un max de plaisir, c’est un véritable jack-pot qui clignote…

Que se passe-t-il alors durant cette montée au 7e ciel ? L’hormone de l’amour et de l’attachement (ocytocine) est lâchée plein gaz dans les organismes féminins et masculins, de même que la dopamine qui mène à une sensation de plaisir intense (qui donne envie de recommencer, pour la survie de l’espèce au début). La zone “jugement de soi” du cortex orbito-frontal latéral gauche se désactive : on n’est plus inhibés, “le raisonnement s’envole”. On est aussi moins sensible à la douleur.

Les femmes et le jugement de soi... et de la société

Pourtant, il existe quand même des différences et “si elles sont peu nombreuses, elles sont significatives”, souligne la jeune neuropsychologue. Chez la femme, lors d’un orgasme on peut constater que la zone “jugement de soi” est bien désactivée comme chez l’homme, mais une autre zone l’est aussi, qui est impliquée dans les sentiments moraux et le jugement social. Ce qui explique que pour atteindre la jouissance, “une femme doit faire sauter le verrou du jugement de ses propres actions comme ceux qui la maintiennent dans la peur du regard de l’autre et du jugement social”. 50 % des femmes disent d’ailleurs atteindre plus facilement l’orgasme en se masturbant qu’en faisant l’amour en couple…

Dans le cerveau masculin, on remarque une très grande activité du cortex visuel : la vision joue un rôle prépondérant dans l’orgasme… couillu. De même, la mémoire visuelle emmagasine les images activement : pour avoir le plaisir de se rejouer la scène dans sa tête les jours qui suivent.

Mais tout ce petit monde excité se rejoint en fin de feu d’artifice. Pour un apaisement agréable qui mène… au dodo. Le cerveau coupe le flux des hormones du love et du plaisir, remplacées par la prolactine, liée au sommeil. Une façon cash de dire qu’après tant d’énergie mobilisée, il faut récupérer ! A savoir qu'après un orgasme en couple, le corps libère 4 fois plus de prolactine qu’après un climax coché en solo. En tout cas, c'est la fin de partie. Pour cette fois !

