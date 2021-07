Premier portrait avec le petit prince Julian pour Sofia et Carl-Philip de Suède

Une ravissante "salutation estivale". Ce n'est plus à quatre, mais à cinq que le prince suédois Carl-Philip et son épouse Sofia passent l'été. Né en mars, leur petit Julian vient compléter le tableau de famille.



Ce 11 juillet, le couple princier a publié un adorable cliché avec le jeune comte de Halland, trois mois, Alexander, 5 ans, et Gabriel, 3 ans. Comme l'avancent certains médias, ce premier portrait où ils figurent tous ensemble a probablement été pris à Solliden, la résidence d'été de la famille royale suédoise.

Par ailleurs, la princesse Sofia, 36 ans, y arbore une nouvelle coupe de cheveux plus travaillée qu'auparavant : une frange rideau qui apporte de la fraîcheur et met en valeur ses yeux bleus. L'ancienne candidate de télé-réalité est une maman aussi comblée que stylée.