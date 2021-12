De la télé-réalité à la royauté: la princesse Sofia fête ses 37 ans

L'époque où elle posait nue avec un serpent dans les bras semble tellement loin. Avant d'épouser Carl Philip et d'intégrer la royauté, Sofia Hellqvist a eu mille vies et une réputation parfois sulfureuse. Ce lundi 6 décembre, c'est avant tout la princesse que la Cour de Suède a célébrée à l'occasion de ses 37 ans. Un portrait tout en sobriété de la jeune femme a été partagé sur les réseaux pour marquer le coup. La publication, qui fait partie des plus commentées de l'année sur le compte de la famille royale, prouve qu'elle est toujours aussi populaire dans le royaume.

Les 400 coups

Avant de dire "oui" à son prince charmant, Sofia était étiquetée "starlette de la télé-réalité" après sa participation à "L'île de la tentation" locale. S'affichant volontiers dénudée sur papier glacé, la bimbo a ensuite vécu aux États-Unis où sa meilleure amie n'était nulle autre que Jenna Jameson, superstar du porno. Après un crochet à New York où elle s'improvise professeure de yoga, elle finira par rencontrer Carl Philip dans une boîte de nuit de Stockholm en janvier 2010. Aujourd'hui, la princesse semble à l'aise dans son rôle et est la maman des princes Alexander, Gabriel et Julian, le petit dernier né le 26 mars 2021.