C’est en Ecosse qu’un propriétaire a eu la judicieuse idée de recréer à la perfection le domicile du célèbre ogre vert, Shrek. Soigneusement décorée, la maison du film d’animation Dreamworks, est louable via Airbnb. Pour cela il faudra vous déplacer dans les Highlands. “Le marais de Shrek est un havre de paix isolé pour un ogre en quête de solitude. Exceptionnellement je m’en occupe en son absence et ouvre ses portes à ses plus grands fans pour Halloween”, écrit le concierge dans la description du lieu.

Combien cela coûte-t-il ? Le montant n’est pas encore précisé. Mais ce qui est sûr, c’est que votre argent sera reversé à l’association HopScotch Children’s Charity, “qui permet à des enfants vulnérables et défavorisés en Écosse de s’évader grâce à des voyages enrichissants”.

Il est possible de réserver dès le 13 octobre à 19heures pour un séjour de deux nuits, du 27 au 29 octobre, pour maximum trois voyageurs.

Chambre de la maison de Shrek ©D.R.