”C’est le renard qui garde le poulailler” : PAN Europe dénonce les failles du système européen d’évaluation des pesticides

Pour Pan Europe, le “Pestgate” est le fruit de l’interaction entre l’industrie chimique, des autorités nationales et européennes qui hésitent ou refusent d’agir et un système européen d’évaluation défaillant. “C’est le renard qui garde le poulailler”, juge l’association, rappelant que, dans la législation européenne, l’objectif de protection de la santé humaine, animale et de l’environnement doit l’emporter sur l’objectif d’amélioration de la production végétale. “Cette approche favorable à l’industrie des pesticides a pour conséquence d’exposer inutilement les citoyens et l’environnement à des pesticides dangereux, ce qui nuit à notre santé et à la biodiversité.”

Avec une coalition d’ONG, l’association a envoyé une lettre contenant dix demandes pour “remédier d’urgence aux lacunes et aux failles du système d’autorisation des pesticides de l’UE”. Les ONG plaident par exemple pour le renforcement des évaluations de toxicité et une hausse de la transparence, ainsi qu’une application plus stricte des principes de précaution et de l’approche fondée sur le danger. Les dix points font suite aux recommandations de la commission PEST du Parlement européen il y a quatre ans. “Sur plus de 100 recommandations formulées en 2019 par la commission PEST du Parlement européen pour améliorer le système d’autorisation des pesticides, seules 15 % ont été mises en œuvre à ce jour”, déplore Pan Europe.