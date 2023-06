Covid-19 : "Si vous me demandez aujourd’hui si on est prêt, la réponse est non, il y a encore beaucoup de choses à faire"

Quelles leçons les députés européens ont-ils tirées de la crise Covid ? C’est à cette question qu’un volumineux rapport, fruit de 350 compromis et 3 300 amendements, a tenté de répondre. Adopté lundi par 23 voix pour, 13 contre et 1 abstention, il a été présenté ce mardi. “Je suis très fière de ce travail. Il y a toujours moyen de mieux faire, mais ce rapport est excellent”, a fait savoir la Présidente de la commission spéciale du Parlement européen sur la pandémie de Covid-19, Kathleen Van Brempt (S&D Belgique), bien consciente cependant qu’ “il y a une certaine fatigue qui s’est installée quand on parle de la crise Covid” et que “les gens veulent aller de l’avant”. Il n’empêche, “la pandémie a été l’une des crises les plus graves dans l’histoire de l’UE et nous n’étions pas prêts à la gérer”, a-t-elle reconnu. Et d’enchaîner : “Si vous me demandez aujourd’hui si on est prêt, la réponse est non, il y a encore beaucoup de choses à faire”. Et de souligner à titre d’exemple un incontestable échec : “Il n’y a pas eu d’accès égal aux vaccins. On sait que c’est un problème auquel il faut s’attaquer”.