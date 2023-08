Qu’est-ce que l’insuffisance cardiaque dont souffrent plus de 250 000 Belges ? Quels en sont les causes et les traitements ?

1. Qu’est-ce que l’insuffisance cardiaque ?

L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique grave et évolutive qui touche plus de 250 000 Belges. Elle se caractérise par l’incapacité du cœur à assurer sa fonction de pompe et hypothèque lourdement la qualité de vie des patients.

2. Quelles en sont les causes ?

Les causes sont multiples mais la principale cause est la maladie coronarienne avec l’infarctus du myocarde. D’autres causes d’insuffisance cardiaque existent. Parmi les autres causes d’insuffisance cardiaque, on trouve les valvulopathies (maladies des valves cardiaques), certains troubles du rythme cardiaque (dont une Fibrillation auriculaire mal contrôlée), certaines maladies auto-immunitaires, les cardiopathies congénitales, des formes familiales d’insuffisance cardiaque, les myocardites (inflammation du muscle cardiaque) et des causes toxiques.

3. Qui est concerné par cette maladie ?

L’insuffisance cardiaque est souvent considérée à tort comme conséquence logique du vieillissement du cœur ou une maladie qui ne touche que les personnes âgées. Or, elle peut également toucher des jeunes. En effet, l’âge moyen des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque est de 69 ans mais des personnes très jeunes peuvent également développer une insuffisance cardiaque.

4. Quelles sont les précautions à prendre ?

Un diagnostic et une prise en charge rapide avec le recours aux médicaments indiqués dans cette maladie et un suivi rapproché par une équipe pluridisciplinaire permet d’améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients et d’éviter les hospitalisations.

5. En quoi consiste le traitement ?

Le traitement de l’insuffisance cardiaque comporte plusieurs facettes :

des médicaments qui devront être pris de façon régulière selon les consignes données par les médecins ;

une adaptation du mode de vie avec la participation éventuelle au programme de revalidation cardiaque ;

le recours éventuel à des dispositifs médicaux spécifiques selon les cas (pacemakers resynchronisant, défibrillateurs, Cardiomems, assistance cardiaque (LVAD) ;

enfin, dans certains cas, la chirurgie cardiaque ou le traitement d’une sténose des artères coronaires peuvent également améliorer la fonction cardiaque.

6. Quel est le coût de cette pathologie sur les soins de santé ?

L’insuffisance cardiaque a un impact économique majeur étant donné son taux élevé d’hospitalisations et de réhospitalisations. La morbidité et le coût de l’insuffisance cardiaque sont aussi importants que ceux du cancer. Sa prise en charge représente 3 % du budget global des soins de santé.

Plus des informations sur le site du Belgian Working Group on Heart Failure

https://www.heartfailure.be/fr/quest-ce-que-linsuffisance-cardiaque-2/

https://www.heartfailure.be/fr/comment-les-medicaments-peuvent-ils-vous-aider/