Une "carte au trésor" pour la recherche de météorites en Antarctique

Une équipe de scientifiques belgo-néerlandais, issus notamment de l'Université libre de Bruxelles (ULB), a créé la toute première "carte au trésor" qui repère les sites de l'Antarctique les plus favorables à la découverte de météorites, a indiqué l'ULB mercredi dans un communiqué. Les météorites sont des roches qui proviennent de l'espace et qui, une fois récupérées et analysées, fournissent des informations cruciales sur la formation et l'évolution de notre système solaire. Lorsque des météorites tombent à la surface de la calotte antarctique, elles sont généralement rapidement enfouies dans la calotte glaciaire sous les chutes de neige successives, explique l'ULB. Les météorites sont alors transportées avec la glace vers les côtes. Lorsqu'elles rencontrent des chaînes de montagnes enfouies sous la glace, elles sont alors déviées de leur trajectoire et transportées avec les courants de glace vers la surface de la calotte dans les zones dites de "glace bleue". À ce jour, seule une partie de toutes les zones de glace bleue qui couvrent l'Antarctique ont fait l'objet de recherches de météorites, guidées par l'opportunité ou le hasard, avec, de ce fait, des degrés de réussite divers, peut-on lire dans le communiqué.

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue "Science Advances", des chercheurs issus de l'Université libre de Bruxelles, de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et de l'TU-Delft (Pays-Bas), ont combiné divers types d'observations dans un algorithme d'apprentissage automatique pour déterminer les zones à fort potentiel de récupération de météorites. "Grâce à des analyses exhaustives, nous avons trouvé que les observations satellitaires sur les températures de surface, les vitesses d'écoulement de la glace, les propriétés de la surface et la géométrie de la calotte sont de bons prédicteurs des zones riches en météorites", déclare Veronica Tollenaar, doctorante du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) au Laboratoire de glaciologie de l'ULB, qui a dirigé l'étude.

Les missions de récupération de météorites "sont logistiquement et financièrement coûteuses, et nous pensons que notre carte contribuera à augmenter le succès des futures missions", a indiqué Harry Zekollari, chercheur postdoctoral à l'ETH Zurich et collaborateur scientifique à l'ULB.

Même si plus de 45.000 météorites ont déjà été récoltées à ce jour en Antarctique, le potentiel reste largement sous-exploité. En effet, les nouveaux calculs des scientifiques suggèrent que plus de 300.000 météorites sont encore présentes à la surface de la calotte glaciaire, rappelle l'ULB dans son communiqué.

La "carte au trésor" est accessible sur le site www.wheretocatchafallingstar.science, permettant à tout un chacun de partir à la recherche des zones à fort "potentiel météoritique" en Antarctique.