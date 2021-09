Remco Evenepoel, frustré par sa deuxième place à l’Euro de cyclisme, adresse un bras d’honneur

Au terme d'une course de 179,2 kilomètres, Colbrelli a réussi à relayer Remco Evenepoel à la seconde place après un sprint à deux, ce dimanche à Trente, dans le nord-est de l’Italie. Le récent vainqueur du Tour du Benelux avait réussi à s'accrocher à la roue du Belge dans la dernière ascension, avant de se montrer plus rapide dans la dernière ligne droite.

Après le bronze lors du contre-la-montre individuel, c'est donc la deuxième médaille, cette fois-ci d'argent, que Remco Evenepoel décroche lors de cet Euro. Visiblement très frustré de passer une nouvelle fois si près de la victoire, le Belge n'a pas pu cacher sa colère. Il a été filmé en train de faire un bras d’honneur, quelques minutes après la fin de la course. Un geste d'humeur probablement destiné à Colbrelli, qui n'a pas beaucoup collaboré avec notre compatriote en fin de course. Si cette vidéo a très vite fait le buzz sur les réseaux sociaux, le coureur de Schepdael s'est montré plus mesuré à l'interview, en soulignant que Colbrelli avait mérité sa victoire.